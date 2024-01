Dit zijn de kandidaat-Kraks van Gistel: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Gistel.

Rani Vincke (24) geldt als een van de sterkste sprintbenen in het atletiekveld. Op de 100 meter pakte ze in 2022 de bronzen plak op het Belgisch kampioenschap, op de 60 meter pakte ze zowel in 2021, 2022 als 2023 hetzelfde eremetaal. Ook een deelname aan het EK in München met de Belgische nationale ploeg staat op haar palmares. “Dit jaar liep ik op alle nummers vier persoonlijke besttijden, met de 11,46 seconden op de 100 meter als beste West-Vlaamse tijd ooit”, zegt Rani. “In 2024 hoop ik nog betere tijden neer te zetten. Misschien kan ik met de Belgian Rockets nog de Olympische Spelen in Parijs halen.” Rani volgt masterstudies stedenbouw aan de UGent.

An Sanctorum (52), actief bij stad Gistel, heeft al een ferme carrière achter de rug bij de Koninklijke Fanfare de Orpheonisten. “Dit jaar mocht ik mijn robijnen oorkonde in ontvangst nemen voor meer dan 40 jaar lidmaatschap”, vertelt de dwarsfluitspeelster. “Momenteel zetel ik al 20 jaar in het bestuur en ben ik zo’n 15 jaar penningmeester. 2023 was voor de fanfare een historisch jaar met de aankoop van maar liefst zestig maatkostuums. Een serieuze (financiële) operatie. De Orpheonisten vormen een muzikale familie en zorgen voor binding in het dorp.” An was eerder ook bestuurslid en voorzitter van het lokale jeugdhuis Jeugdforum.

Dit jaar viel Oliver Luyckx (20) in de prijzen tijdens de Helleborus Floral Award, een wedstrijd voor floristen en studenten bloemsierkunst. Na zijn middelbaar besloot hij bewust een praktijkgerichte Syntra-opleiding te volgen. Dit jaar trok hij ook naar het internationale instituut Boerma in Aalsmeer bij Amsterdam. “Ik ben nog altijd ontzettend graag met bloemen bezig. Ik werk deels bij de bekende florist Geert Pattyn uit Wervik en begon parttime met mijn eigen online bloemenwinkel, www.olliesflowers.be. Ik wil mensen simpelweg gelukkig maken met bloemen.” Ouders Inge en Frederik zijn zaakvoerders van Tuincentrum Luyckx in de Snaaskerkestraat.

In 2019 is Zwerfkatjes Gistel opgestart door Griet Huyghebaert (61). “Ik volgde al een tijdje de Facebookpagina’s van Zwerfkatjes Middelkerke en Koekelare. Daarbij zag ik ook regelmatig oproepen van katjes op grondgebied Gistel. Ik kocht zelf een chiplezer om gevonden katten te kunnen identificeren en nam contact op met stad Gistel om het beleid mee vorm te geven. Vrijwilliger Tine stapte onmiddellijk mee in dit project. Onze vrijwilligersgroep telt nu zo’n tien krachten. Wij zijn ook trots dat we een goeie samenwerking met stad Gistel konden bekomen. Met deze nominatie wil ik vooral de problematiek rond zwerfkatten meer in de kijker zetten.”

Erwin David (59) is de man achter de jaarlijkse Kunstwandeling in Snaaskerke. “Het begon in de coronacrisis met eigen werken buiten tentoon te stellen en is nu uitgegroeid tot een event met meerdere artiesten.” Erwin, kok van beroep en werkzaam in de chipsfabriek in Veurne, is actief als metaalkunstenaar. Hij stichtte ook kunstkring dAS Art en organiseert regionale expo’s onder de naam Art from nature. “Het is belangrijk om mensen met én kunst én elkaar in contact te laten komen.” Erwin David is sinds zijn 12 jaar actief scoutlid in Bredene en gaat als kookouder mee op kamp. Hij doet ook vrijwilligerswerk bij Poverello en zetelt in de lokale dorpsraad.