Dit zijn de kandidaat-Kraks van Diksmuide: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Diksmuide.

(foto Belga) © DAVID PINTENS BELGA

Jelle Vermoote (22) reed dit jaar bij de opleidingsploeg Circus-ReUz-Technord. Hij wordt in 2024 prof bij Bingoal WB. Bij deze Belgische pro-continentale formatie in de herkenbare fluogele outfit tekende hij voor twee jaar. In 2023 nam Jelle ook deel aan het EK, waar hij in dienst reed van Gianluca Pollefliet. Op het BK U23 werd hij achtste. Dit jaar kende voor hem ook een zwarte rand, nadat zijn boezemvriend Tijl De Decker verongelukte.

“Het doet deugd dat mijn prestaties beloond worden met een Krak-nominatie”, zegt hij. “Ik hoop dat ik in mijn eerste profjaar sterk kan presteren, ik zal er alvast alles aan doen.”

(gf)

Sabrina Vanstechelman (40) maakt deel uit van projectkoor CHANTage. Dit jaar mocht deze muzikale vereniging tien kaarsjes uitblazen. Sabrina kwam zeven jaar geleden in het koor na een auditie en stapte meteen in het bestuur. Ze zingt zelf mee als altstem en was de voorbije jaren ook voorzitter. “Onder leiding van dirigent Geert De Deygere treden we elk jaar op in het najaar”, vertelt Sabrina, die werkt bij Aquaduin. “De locatie hangt telkens af van het thema. Volgend jaar zijn het Baltische composities in de Sint-Niklaaskerk. Ik denk dat we de voorbije jaren onszelf op de kaart gezet hebben. De Krak-nominatie is de verdienste van ons 41-koppige koor.”

(gf)

Lieven Onraedt (54) was jarenlang grafisch vormgever en zette in 2016 de stap naar Nachtraaf. Dit Diksmuidse biermerk ontving dit jaar twee zilveren medailles op de Brussels Beer Challenge. Lieven mag in het voorjaar van 2024 zetelen in een jury van een internationale wedstrijd in het Franse Lyon. Nachtraaf breidde de voorbije jaren stelselmatig uit en er ontstonden ook samenwerkingen met lokale producenten, denk maar aan de Nachtraafpaté, de Nachtraafkaas, bierpralines en bierbitterballen. “Ik ben best wel verrast met deze nominatie, al is het een fijne appreciatie. In alles wat ik onderneem laat ik nooit na om Diksmuide mee in the picture te plaatsen”, aldus Lieven.

(foto ACK) © Annie Callewaert

Jef Maertens woont in Nieuwkapelle, is getrouwd met Linda Vandaele, heeft twee zonen en twee kleinkinderen. Hij is genomineerd voor het werk dat hij doet voor de gemeenschap in Nieuwkapelle. Hij is 35 jaar lid van het feestcomité waarvan 10 jaar als voorzitter. Hij organiseert de nieuwjaarsreceptie, de kermis, het petanquetornooi, een jeugdwandelzoektocht, rommelmarkt, ruimt het dorp op en bezoekt 70-plussers. Daarbij schrijft, regisseert en acteert hij al 30 jaar bij het Nieuwkapels volkstoneel. Tijdens corona bezocht hij de 80-jarigen. “Ik doe het niet voor de appreciatie wel om mensen samen te brengen. Ik draag deze nominatie op aan het hele feestcomité.”

(foto ACK) © Annie Callewaert

Nadège Bakam (43) is poetsvrouw, woont in Woumen en is mama van vier kinderen. Nadège verdient haar nominatie vanwege haar grote inzet voor haar geboorteland Kameroen. “Ik ga naar allerlei evenementen en bak ook oliebollen om geld in te zamelen. Zo realiseerde ik al vier watervoorzieningen en steunde al drie scholen bij de renovatie. Eenmaal per jaar doe ik ook een koekjesverkoop ten voordele van Kameroen.” Nadège toont zich blij verrast met haar nominatie, een opsteker voor het werk dat ze doet en ook goed is voor Kameroen dat hulp nodig heeft. Door oliebollen te eten of een pakje koeken te kopen, kan er in Kameroen heel wat gerealiseerd worden.