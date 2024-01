Dit zijn de kandidaat-Kraks van Dentergem: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Dentergem.

De veerkracht van Patrick Verheye (57) is ongelofelijk. Hij kreeg in november vorig jaar een beroerte, maar slaagde er in om in amper zeven maand opnieuw te leren stappen én praten. Als dank maakte hij het boek ‘De Praatkameraad’ om lotgenoten bij te staan. Het gaat om een boekje met pictogrammen zodat patiënten kunnen aanduiden wat ze bedoelen als ze zelf niet uit hun woorden raken. “Sindsdien is de respons immens geweest”, glundert Patrick. “Intussen heb ik met Eerste Hulp bij Communicatie (EHBC) een tweede boekje uit. Ziekenhuizen contacteerden me, we lanceerden www.depraatkameraad.be en we werken aan een app.

(gf)

Thijs Vercaemer (36) is van vele markten thuis. De Markegemnaar zet zich al enkele jaren in als voorzitter van de Uilefeesten in het dorp, maar wist op sportief vlak zowaar nog meer moois te presteren. Zo is hij actief bij minivoetbalclub MVC De Argentijntjes én heeft hij het voorbije jaar als langeafstandsloper heel wat wedstrijden gewonnen. “Ik heb die passie voor lopen altijd al gehad”, vertelt Thijs. “Ik train toch zes keer per week. Ik kreeg de smaak vlug te pakken. En ik behaalde al ereplaatsen. Volgend jaar hoop ik mijn persoonlijk record van 2 uur 40 minuten in Frankfurt te verbeteren en staat de marathon van Berlijn op het programma.”

(foto vadu)

Het nieuwe schooljaar ging in Dentergem gepaard met de komst van een gloednieuwe school. De Ruimtevaarder biedt onderdak aan 24 leerlingen met een emotionele of gedragsstoornis. Het unieke is dat de school gebouwen deelt met woonzorgcentrum Mariaburcht en dat de senioren er op bepaalde momenten samenkomen met de kinderen. “Jong en oud zijn goud”, is dan ook ons motto”, knipoogt coördinator Björn De Smet (45), de man die mee aan de wieg van de school stond. “We hebben een pittige opstartperiode achter de rug maar als ik nu zie wat voor verbinding we op die korte tijd al hebben gecreëerd is dat fantastisch.”

(foto Diego Kegeleers)

Violetta De Neef (31) uit Dentergem is een singer-songwriter, danseres, choreografe, winnares van Internationale danswedstrijden, dans- en sportlesgeefster. Ze treedt op onder de naam Miss Violetta. “Ik organiseer ook een Bellydance Festival. Toen ik een kind was, werd ik zwaar gepest op school. Ik heb besloten om mijn verhaal met andere mensen te delen. Dat was de reden om me in te schrijven bij Miss De Luxe. Dit jaar heb ik die titel gewonnen. Ik ben ook naar Singapore geweest om ons land te vertegenwoordigen tijdens de internationale missverkiezing. Ik ben heel trots op mijn prestaties. Alles is mogelijk in het leven. Je moet in jezelf blijven geloven.”

(foto vadu)

De omgeving van de Meikensbossen telt sinds deze zomer een nieuwe blikvanger. De historische Sint-Annakapel is prachtig gerenoveerd en fungeert voortaan als af te huren evenementenlocatie. De aftrap werd deze zomer gegeven met een succesvolle zomerbar. Eén van de drijvende krachten achter de renovatie is Bert Devos (49), die samen met architectenduo Matthias Mattelaer en Benjamin Denef (DMOA) de kapel nieuw leven inblies. “Ik ben vereerd met deze nominatie en we zijn blij dat we met dit project een bijdrage kunnen leveren aan de culturele groei en het welzijn van Dentergem. We krijgen nu al reservaties vanuit het hele land”, aldus Bert.