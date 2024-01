Dit zijn de kandidaat-Kraks van Deerlijk: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Deerlijk.

(foto DRD)

Jonathan Vandenbussche (35) uit de Oliebergstraat in Sint-Lodewijk is al vele jaren gepassioneerd door de Japanse krijgskunst iaido. Hij werd dit jaar voor de vijftiende keer Belgisch kampioen in deze allicht voor velen eerder onbekende sportdiscipline. Iaido is de kunst van het snel en vloeiend trekken van het zwaard, gevolgd door een aanval en behoort tot hetbudo. Jonathan is al tien jaar lid van het nationaal team en was al zes keer primus in het Europees kampioenschap. Tijdens de jongste titelstrijd wist hij te promoveren naar zwarte gordel zesde dan. “Leuk deze onderscheiding en vooral meegenomen dat een onbekende sport eens wat aandacht krijgt.”

Kim Mervillie (36) is een van de grote trekkers van het Jagershof in Sint-Lodewijk. De nieuwe verkaveling werd door Radio 2 tot beste buurt van Vlaanderen verkozen. Het Jagershof is een actieve buurt met een eigen wandelclub die geregeld met allerlei activiteiten uitpakt waarbij ontmoeten en gezellig samenzijn een belangrijke rol spelen. Ook de kinderen kunnen er best met elkaar opschieten. “Ik heb dit helemaal niet zien aankomen, maar voel me wel vereerd. Ik vind een goede buur heel waardevol en zou me geen andere buren/buurt kunnen wensen. Ik hou er zelf van om mensen te helpen of aan het lachen te brengen. Daar haal ik veel voldoening uit.”

Oldtimers restaureren met oog voor de authenticiteit en de techniek, dat is de grote hobby van Gerard Ghesquiere (71). De autofreak in hart en nieren werkte zowat vijf jaar aan de bouw van zijn Corre La Licorne, een oldtimer uit 1927. Als absolute hoogtepunt van het jaar mocht als enige niet-Fransman zijn juweeltje tonen tijdens een groots treffen tijdens een groots treffen in Rebréchien (Frankrijk). “Het is allemaal puur handwerk, ik ben daar fier op. Mijn restauratiehonger is nog niet gestild. Ik heb al een ander project in petto en er zijn plannen beginnen rijpen om een boek te schrijven over de geschiedenis van de Licorne. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan…”

Els Dobbelaere (54), vroedvrouw in het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes Ziekenhuis in Waregem, is al tien jaar aangesloten bij B-Fast. Midden februari zakte ze samen met tientallen vrijwilligers af naar Turkije om in een veldhospitaal mensen te helpen die getroffen werden door de zware aardbeving. Ze werkte er een tweetal weken op de zogenaamde ‘moeder en kind’-afdeling, waar moeders en jonge kinderen zorgen krijgen. Ze beleefde er een magisch moment toen ze getuige was van de eerste baby die in het veldhospitaal geboren werd. “Te veel eer voor mij”, reageert Els bescheiden. “Ik ben er van overtuigd dat er mensen zijn met veel meer verdiensten.”

André Dewaele (67) uit de Pikkelstraat heeft een bijzonder druk jaar achter de rug. Als ondervoorzitter van de koninklijke fanfare Sint-Cecilia was hij van dichtbij betrokken bij de organisatie van de vele activiteiten die plaatsvonden naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de muziekmaatschappij. “Je overvalt mij een beetje met het feit dat ik genomineerd ben. Ik zat er niet op te wachten, maar het doet wel deugd”, reageert André, die al ruim een halve eeuw lid is van de fanfare en ook vele decennia instructeur was van het trommelkorps. Reken daarbij nog zijn verregaand engagement bij de teken- en schilderclub Magenta en je hebt meer dan gevulde dagen.