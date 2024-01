Dit zijn de kandidaat-Kraks van De Panne: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in De Panne.

(foto MVO)

Toen hij in 2015 in het hem onbekende De Panne kwam wonen, werd David (50) getroffen door de schoonheid van De Panne. “Als gepassioneerd fotograaf kon ik deze schoonheid al vaak delen via mijn foto’s bij het tv-weerbericht en op sociale media. Ook mijn beroepsactiviteit als leerkracht klavieren (orgel, piano, klavecimbel, red.) kon ik hier uitbouwen. Heel wat jongeren én volwassenen in deze regio blaken van talent. De ‘tutti’-klas in onder meer StAPwest Veurne is een project dat me nauw aan het hart ligt! De Panne voelt echt aan als mijn thuis, en de hartelijkheid van de locals is uniek.”

(foto MVO)

Isabelle Keppens (49) koos ervoor om na een jarenlange succesvolle carrière in de cosmeticasector verpleegkunde te gaan studeren. “Als mama van drie kinderen zat ik weer op de schoolbanken! Tijdens een stage in mijn laatste jaar belandde ik in Villa Rozerood (VR). Iedere student zou deze manier van zorgverlening moeten leren kennen! Nog elke dag ben ik heel blij dat ik deze warme organisatie heb leren kennen. Het is geweldig om deze unieke zorg op maat en een luisterend oor te kunnen bieden aan zwaar zieke kinderen en hun gezin. Ik voel me geen krak; ik ben maar een deeltje van een heel team ‘kraks’ dat zich elke dag inzet voor deze gezinnen.”

(foto MVO) © Myriam Van den Putte

Nog altijd treedt Pol Horna (86) op met zijn Amusementsorkest en zijn Maxi Big Band, en hij denkt nog lang niet aan ophouden. “In de oorlogsjaren ben ik grootgebracht in een dancing, en die muziek sprak me aan. Muziek is altijd de rode draad in mijn leven geweest, hoewel mijn muzikale carrière over een gevarieerd pad is gelopen. Ik heb gespeeld in de lokale harmonie, dancings, casino’s, op feesten… tot de opkomst van de discotheken bijna de doodsteek voor onze orkesten betekende. 25 jaar geleden ben ik weer gestart met concerten en treden we elk jaar op met ons Amusementsorkest, met een trouw team muzikanten, met mijn vrouw Julia en soms onze twee dochters.”

(foto MVO) © Myriam Van den Putte

Orgelspecialist Alberic Godderis (36) is erin geslaagd om van zijn hobby en passie zijn beroep te maken. “In het Museum Speelklok in Utrecht deed ik 11 jaar lang ervaring op in restauratieprojecten. Die komt nu goed van pas in mijn draaiorgelatelier dat ik dit jaar startte. Intussen heb ik al een mooie orderlijst met prestigieuze projecten, ook in het buitenland. Mijn gespecialiseerde atelier was een zware investering, maar een doordachte beslissing. In mijn geboortestreek wil ik mij inzetten voor het behoud van een stuk cultureel erfgoed, van een bijna vergeten instrument. In de toekomst wil ik hier ook weer een orgelfestival opstarten.”

(gf)

Henri Demuysere (57) behaalde tijdens het EK zeilwagenrijden goud in klasse 2, de meest imposante zeilwagenklasse. Tien jaar na zijn laatste Europese titel mocht Henri dit keer voor eigen volk zegevieren. “De zeilwagenmicrobe kreeg ik van thuis uit mee. Vader Robert en broer Pascal pakten verschillende titels en ook zoon Lucas heeft de microbe te pakken.” Henri werd na zijn titel in De Panne uitgeroepen tot Ambassadeur van De Panne. “Die erkenning en deze Krak-nominatie: dat doet me wel iets. Ik ben een trotse Pannenaar. Op sportief vlak was het een mooi jaar”, aldus Henri, die een decoratiezaak heeft in de Zeelaan.