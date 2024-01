Dit zijn de kandidaat-Kraks van De Haan: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in De Haan.

(foto WK)

Veerle Vermoesen (50) verbaasde afgelopen zomer vriend en vijand door de 100 kilometer Dodentocht in Bornem uit te rijden in een rolstoel. Op pure spierkracht, maar ook – en vooral – op wilskracht. “Ik wou aantonen dat die rolstoel geen reden is om aan de zijlijn te blijven staan”, klonk het na afloop. Vandaag valt ze uit de lucht als we haar bellen om te zeggen dat ze genomineerd is als Krak. “Héél verbaasd, ja. Een beetje overdonderd zelfs. Maar het is natuurlijk wel een hele mooie erkenning, en het kan misschien ook een hart onder de riem zijn voor lotgenoten. Een aanmoediging om zelf ook meer naar buiten te komen en nieuwe dingen te proberen.”

(foto WK)

Joeri Van Doninck (37) van Hotel Les Mouettes was voor onze lezers uit Wenduine een voor de hand liggende keuze, zo blijkt. “Joeri is al sinds jaar en dag levende reclame voor onze badplaats. Jaren actief geweest als bestuurslid van Actief Wenduine, bestuurslid Horeca Vlaanderen en dag en nacht begaan om onze gemeente op de kaart te zetten”, klinkt het. “Ik ben iemand die niet graag met de eer gaat lopen, maar vind dit wel een mooie erkenning voor wat ik inderdaad zoal doe achter de schermen. Ik help waar ik kan en geloof in het gezegde ‘wie goed doet, goed ontmoet’”, aldus Joeri. “Van samenwerken word je als ondernemer meestal beter.

(foto WK)

Yves Raguet (66) nam onlangs de fakkel over als voorzitter van handelsgebuurtekring Actief Wenduine, en koestert daarbij de ambitie om van Wenduine het jaar rond een levendige badplaats te maken. “Ik wil als voorzitter ook het signaal geven dat wij er zijn voor onze handelaars”, aldus Yves, die in de wolken is met zijn nominatie. “Een hele grote eer die ik absoluut niet had zien aankomen. Ik krijg er het schaamrood van op de wangen”, lacht hij. Yves draagt zijn nominatie op aan het voltallige bestuur van Actief Wenduine. “We zijn met het nieuwe bestuur nog maar net bezig en dus vind ik dit een mooie appreciatie voor wat we allemaal proberen in gang te steken.”

(foto WK)

Een paar maanden geleden ging Chat’oei uit de startblokken, een nieuwe organisatie die zich ontfermt over zwerfkatten in De Haan. De voorzitster is Heidi Moke (52), die destijds ook mee aan de wieg stond van de vzw Knokkenvoordieren. “Enorm blij met de erkenning die we krijgen na 23 jaar zwoegen en ploeteren om iets tot stand te kunnen brengen in De Haan. Volharding, gedrevenheid, toewijding en vooral veel passie voor zij die niet kunnen spreken, heeft mij gebracht tot waar ik nu sta. Dikke merci aan allen om te blijven geloven in wat ik doe. Zeker ook aan onze vrijwilligers die zich vol passie inzetten om de zwerfkatten in De Haan een kans op een beter leven te geven.”

(foto Rudi Van De Genachte) © Rudi Van De Genachte

Begin maart vierde Eddy Heyrman zijn 70ste verjaardag, maar de man achter Clown Rocky staat ook al 55 jaar op het podium. Hij begon als animator Eddy, waarna Clown Rocky een begrip werd. Ook nu nog treedt de olijke kindervriend talrijke keren per maand op in heel Vlaanderen. Er is geen plaatsje aan de kust waar Clown Rocky nog niet op een podium stond. Sinds drie jaar woont hij in De Haan. “Zeer blij met deze erkenning, want Clown Rocky mag dan al over de hele kustlijn veel bijval krijgen, het mooiste badplaatsje heeft hem echt in de armen gesloten. ‘t Is een hele eer en een groot genoegen, zeker voor een aangespoelde clown”, aldus manager Patrick Goossens.