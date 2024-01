Dit zijn de kandidaat-Kraks van Damme: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Damme.

Miet Snauwaert (37), die met echtgenoot en drie kindjes in de Kasteelstraat in Moerkerke woont, kan in deze eindejaarsdagen met plezier terugkijken naar het jubileumfeest voor 50 jaar Chiro Sint-Rita. Miet is namelijk al negen jaar actief als volwassen begeleidster van Chiro Sint-Rita en staat er zo het leidstersteam met raad en daad bij. “Ik was zes toen ik voor het eerst vanuit Moerkerke naar het toenmalige Chirolokaal in Sint-Rita trok”, vertelt ze. Miet maakte ook de strijd voor een nieuw en ruimer lokaal voor de Chiromeisjes van dichtbij mee. “Chiro staat voor mij nog altijd voor echte vriendschap. Deze Krak-nominatie was toch even schrikken maar is een mooie erkenning.”

Lange tijd zat Den Hoorn, ook wel Sint-Rita genoemd, zonder ook maar één winkeltje voor dagdagelijkse producten, een eventuele voedingsautomaat buiten beschouwing gelaten. Maar daar bracht Femke Lonneville (32) samen met haar vader en stiefmoeder in mei van dit jaar verandering in. In De Stutte in de Hoornstraat kan je onder meer terecht voor ingekocht brood en voor door Femkes vader zelfgemaakte patisserie en gebak. “De mensen reageren echt enthousiast op het feit dat er weer een winkel is in het dorp”, zegt Femke. En ik sla graag een praatje met de mensen in het dorp. Over mijn Krak-nominatie zal er zeker gesproken worden in de winkel…” (lacht)

In sportmilieus in Sijsele en wijde omstreken is Geert De Lille (63) best wel een bekende naam. Hij speelde jarenlang basketbal op een hoog niveau. De basketbal ruilde hij later in voor de koersfiets en Geert is zo intussen al tientallen jaren lid én bijzonder actief bestuurslid van wielertoeristenclub Olympia Sijsele. “Dat is verre van alleen mijn verdienste maar ik mag wel zeggen dat de club – met nu 95 actieve leden – sterk gegroeid is doorheen de jaren. Ook qua omkadering en prestaties”, vertelt Geert. “Ook mountainbike en gravel zijn er bijgekomen. Ik ben toch bijna dagelijks bezig met Olympia, dus deze nominatie voor de Krak is zeker een aangename verrassing!”

Marnix Coppejans (58), die werkt bij het groenonderhoudsbedrijf Krinkels, toont zich al ettelijke jaren actief in het verenigingsleven in zijn eigen Oostkerke maar ook daarbuiten. “Ik ben al twee keer verkozen tot wijkburgemeester in Westkapelle, mijn tweede thuis, maar Oostkerke ligt me natuurlijk ook na aan het hart. Zo lag ik mee aan de basis van de populaire halloweentochten in het dorp en binnenkort komt de tweede editie van ‘Oostkerke viert kerst’ eraan”, zegt Marnix. “Daarvoor hebben we nu ook een nieuw feestcomité opgericht waarvan ik voorzitter ben. Ja, deze nominatie doet me zeker plezier en stimuleert om het sociale leven nog meer te versterken.”

Ondanks haar 17 lentes weet Amaris De Fauw al bijzonder goed van aanpakken. Deze dochter van Kurt De Fauw, die met vennoot Dieter Mestdagh als de Damse Brouwers lange tijd het Damme Bier op de markt bracht, liet samen met haar papa het biertje Sans Soucis brouwen ten voordele van de goede doelen van De Warmste Week. “Ik bedacht zelf de naam, die Frans is voor ‘zonder zorgen’ en maakte het ontwerp van het etiket”, vertelt Amaris, die een passie heeft voor dans en later graag in een sociale richting voort wil studeren. “We hebben met het biertje 1.500 euro opgehaald voor het goede doel. Mijn Krak-nominatie is een heel mooie verrassing!”