Dit zijn de kandidaat-Kraks van Brugge: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Brugge.

(foto VDB) © VDB / Rudy Declerck VDB

Als voorzitter van Avanti Brugge verpersoonlijkt Wim Van Besien (52), financieel directeur bij touroperator Tui België, de heropstanding van deze basketbalploeg. Hij leidt deze sportvereniging sinds de heropstart in 2015 en zette de fundamenten voor de promotie naar derde nationale. Jaar na jaar speelde Avanti kampioen, de ambitie reikt ver. Met als eerste doel opnieuw kampioen spelen en volgend jaar in tweede nationale aan te treden. “Het doet deugd dat de lezers mij genomineerd hebben. Het betekent dat Brugge veel liefhebers van basketbal telt en veel Bruggelingen Avanti in hun hart dragen. We kijken ernaar uit om op de site van Sport Vlaanderen in Assebroek, met de steun van de Stad, een nieuwe plek voor Avanti te kunnen realiseren.”

(foto Davy Coghe) © Davy Coghe Davy Coghe

In november gaf Roland Moerkerke (77) na 34 jaar het voorzitterschap van de Brugse carnavalraad door aan Francis Degroote. Hij blijft actief als voorzitter van de oudprinsen van Brugge. Hij is al 54 jaar carnavalist en werd in 1985 verkozen tot prins carnaval van Brugge. Al die jaren heeft hij geijverd voor het voortbestaan van deze folklore: “In mijn jeugd was carnaval verboden in Brugge, bijgevolg trokken mijn ouders naar Heist. Carnaval is meer dan lachen en zuipen, het heeft een sociaal doel. Onze carnavalgroepen zorgen ook voor entertainment in rusthuizen. Mijn nominatie heb ik ook te danken aan 28 revues van ‘t Brugs Narrenschip. Of aan het feit dat twee generaties Brugelingen op mijn schoot heben gezeten, ik speelde 25 jaar Sinterklaas.”

(foto Davy Coghe) © Davy Coghe Davy Coghe

“Deze kandidatuur geeft ons de kans om de urgentie van de klimaatcrisis aan de Bruggelingen te duiden”, zegt Jeroen Opdebeeck (71) namens Grootouders voor het Klimaat Brugge. Hij is leraar in basiseducatie geweest en is opa van twee Vlaamse en plusopa van twee Tibetaanse kinderen. “Met enkele vrienden hebben we deze groepering in 2019 opgestart, ter ondersteuning van de jongeren die opkwamen voor het klimaat. Eind november hebben we met 25 Brugse grootouders mee gestapt in de klimaatmars in Brussel. We onderschrijven het Brugs Klimaatplan, zij het met een kritische blik. Brugge haalt haar doel om jaarlijks 1.400 huizen te isoleren niet. De oplossing voor de klimaatcrisis zal sociaal moeten zijn, anders is er geen remedie.”

(foto Davy Coghe) © Davy Coghe Davy Coghe

“Ik ben onder de indruk van die nominatie, want ik sta niet graag in de kijker”, bekent opvoedster Joke Hillewaert (45), die een ‘freelance vrijwilligster’ mag genoemd worden. Ze helpt in haar straat, de Graaf de Mûelenaerelaan in Sint-Jozef, bij een bebloemingsactie. Ze wiedde de tuin van een buurvrouw die het na het overlijden van haar man moeilijk had. Samen met buren organiseert ze een rommelmarkt. De ene buur voert de andere naar het ziekenhuis, indien nodig. “Connectie en samenhorigheid tussen buren is heel belangrijk”, stelt Joke. “Mensen zijn snel om een oordeel over iemand te vellen, maar kennen de achtergrond vaak niet. Ik probeer wat zachtheid te brengen. Met elkaar praten, daar begint de psychologische hulp.”

Linda Dhjondt. (foto LV)

Linda Dhont (70) bereidt al vijf jaar confituur voor het Kinderkankerfonds en vervaardigt nu ook knuffels: “Toen mijn zus deelnam aan Levensloop, vroeg ze mij om te sponsoren. Zo is de verkoop van zelfbereide jam gegroeid. Ik koop massaal fruit aan tijdens de zomer, maak er een mousse van en vries die in. De knuffels zijn voor de kinderkankerafdeling van het UZ Gent. De zieke kinderen krijgen een knuffel met een kopie van de tekening, maar ook de schoolkinderen die de tekening maakten, krijgen én hun tekening terug én een knuffel naar hun tekening. De kandidatuur voor de krak verrast mij aangenaam. Het doet deugd en zet het Kinderkankerfonds in de kijker.”

(foto Davy Coghe)

Monique Dhiet (73) en Christian Debels (74) hebben op hun gouden huwelijksjubileum het fonds Pamodit gesticht, dat drie goede doelen steunt: “Papa heeft met zijn zeven winkels een fortuin nagelaten. We zijn zelfs kinderloos, hebben het geld niet nodig. In plaats van dat geld aan de Staat te geven, spenderen we het aan goede doelen. Het verwondert ons dat we genomineerd zijn, laat staan dat we krak van Brugge zouden worden. Pamodit staat voor ‘papa’, ‘Monique’ en ‘Dhiet’. Omdat de eerste winkel op Sint-Baafs was, doen we iets voor de kansarme kinderen op die parochie, zodat ze niet met een lege brooddoos naar school moeten en mee kunnen op schoolreis. Daarnaast steunen we de MUG-heli en een opleiding voor blindengeleidehonden.”

© Davy Coghe

“Die nominatie is een hele eer. Zoiets verwachtte ik niet. Ik pel nu eenmaal graag garnalen”, zegt Nadine Deetens (60), die Zwankendamme op de kaart zette door wereldkampioen garnaalpellen te worden. “Mijn absoluut record is 155 gram garnalen op tien minuten tijd! Ik doe het liefste met muziek, met de hits van Christoff. Ik heb het van mijn moeder en mijn grootmoeder geleerd. Tal van vrouwen deden het vroeger thuis als bijverdienste. De Zeebrugse vishandelaren brachten de garnalen naar huis. Als kind heb ik vaak na schooltijd meegeholpen. Uiteraard smaken de garnalen die je zelf pelt het best. Ik wil niet weten wie allemaal met zijn vingers aan die schaaldiertjes gezeten heeft! Ze laten ze voor het pellen overvliegen naar Noord-Afrika!”