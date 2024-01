Dit zijn de kandidaat-Kraks van Bredene: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Bredene.

(foto MM)

Vincenzo Vanhulle (27) heeft sinds de geboorte een motorische beperking. Dat belette de zoon van Leslie Maertens, uitbaatster van Villa VIP en zelf ooit Krak, niet om dit jaar met Project U Turn een avontuurlijke reis door Marokko en de Spaanse Pyreneeën te maken. Vincenzo toonde zo aan dat een fysieke beperking geen rem op je dromen hoeft te zetten. “Ik heb me enorm gejeund en veel zelfvertrouwen opgedaan. In de Pyreneeën heb ik zelfs mijn hoogtevrees overwonnen.” De reizen waren nochtans fysiek zwaar. Zijn Krak-nominatie was een complete verrassing. “Ik ben er serieus van geschrokken zelfs. Het is een enorme eer, ook al sta ik eigenlijk niet graag in de belangstelling.”

(foto MM)

Nathalies verhaal is er een van volharding. Ze haalde dit jaar het nieuws met haar plan om op de voormalige boerderij van haar grootouders aan de Sluizenstraat een pop-upbar in te richten. Net voor de officiële opening kreeg Nathalie (45) echter het nieuws dat buren bezwaar tegen het project hadden ingediend bij de provincie. Haar droom viel aan diggelen. Voor enkele maanden maar, want dit najaar kreeg ze het bericht dat ze alsnog van start mocht gaan. Het was een emotioneel moment voor Nathalie. Haar Krak-nominatie is een mooie kers op de taart. “Deze waardering pakt me enorm. Ik ben hier zo blij mee, en vereerd.”

(foto MM)

Jens Desmet (32) is zaakvoerder van Tailor on Tour. “Ik maak kledij op maat maar beperk me niet tot het klassieke maatpak. Je kunt bij mij ook casual kledij op maat laten maken. En je kunt daarvoor zowel in mijn atelier als bij je thuis terecht.” Jens startte zijn zaak vier jaar geleden, eerst in bijberoep maar intussen fulltime. Hij is ook al langer lid van de Lokale Raad voor Economie en Toerisme en sinds kort voorzitter van Unizo Bredene. “De afdeling was wat in winterslaap gesukkeld. Met een nieuw bestuur en nieuwe activiteiten (netwerkevents, een groots opgezette nieuwjaarsreceptie) willen we Unizo Bredene nieuw leven inblazen. Hopelijk helpt mijn nominatie hier wat bij.”

(foto MM)

Ariane Delaere (57) heeft zich dit jaar in de kijker gewerkt met een enquête over het nieuwe vervoersplan van De Lijn, dat volgens haar enkele tekorten vertoont. Als frequent gebruiker van het openbaar vervoer zette zij er een bevraging over op. Die resulteerde in ruim 220 ingevulde formulieren, die zowat allemaal Arianes voorstellen bevestigden. Ariane trok er onlangs mee naar het gemeentebestuur. “Burgemeester Vandenberghe en schepen Vermeire beloofden dat ze mijn enquête als basis voor verdere gesprekken met De Lijn zullen gebruiken.” Of Ariane blij is met haar nominatie? “Ik hoop dat die de gesprekken over het nieuwe vervoersplan warm zal houden.”

(foto MM)

Oud-politie-inspecteur Carl Ceulemans (62) redde op 3 september een man uit het kanaal Oostende-Brugge, niet ver van zijn woning. Carl en vrouwlief Chrisje reden toen net voorbij met de fiets. “Ik wist toen echter nog niet dat het om twee drenkelingen ging.” Carl blijft daarom met een wrang gevoel zitten omdat hij ook de tweede man niet kon redden. “Ik ben vereerd met de nominatie, maar heb bij de redding gedaan wat in mijn mogelijkheden lag, zonder mijzelf in gevaar te brengen. Ik voel me dan ook geen held. Ik heb vooraf snel de risico’s ingeschat en gebruikgemaakt van mijn jarenlange ervaring als kajakker en windsurfer. En ik blijf gelukkig rustig in stresssituaties.”