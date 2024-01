Dit zijn de kandidaat-Kraks van Blankenberge: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Blankenberge.

(foto WK)

Cindy Vanlerberghe (41) was vorig jaar genomineerd voor een Blankenbergse sporttrofee omdat ze deelnam aan 37 loopwedstrijden en daarbij liefst 2.500 kilometer aflegde. Dit jaar stonden onder meer de marathons van Rotterdam en Keulen op het programma. Later volgden nog de Port Oostende Charity Run, een trailweekend in de Ardennen, de Trappistenloop in Ouwegem en het Loopcriterium van de Kust waar Cindy eindigde als derde dame bij de masters. Cindy is aangesloten bij loopclub Team Fischer. “Die Krak-nominatie kwam geheel onverwacht, maar het deed me wel eens stilstaan bij wat ik de voorbije jaren al allemaal presteerde”, aldus Cindy.

(foto WK)

Van een vliegende start gesproken: Oleksandr ‘Sasho’ Rumyantsev (26), de Blankenbergse kunstenaar met Oekraïense roots die door een virus op één oog blind werd, exposeerde onlangs nog in Luxemburg en Madrid, en kreeg van Michel Van den Brande een duwtje in de rug. Zijn Krak-nominatie neemt hij ook graag mee. “Ik ben daar heel dankbaar voor, en ik ben ook blij met mijn nominatie als Krak van Blankenberge. Het is een hele eer, en een stimulans om als kunstenaar voort te blijven groeien”, aldus Oleksandr.

(foto WK)

Ronnie De Reese (77) is gepokt en gemazeld in het amateurtheater. Hij was vele jaren onderwijzer in d’Oefenschool en verving daar kort Ludo Suvée als directeur. Al in de vroege jaren negentig regisseerde hij in het KA Blankenberge leerlingentoneel, vandaag is hij al jaren de drijvende kracht achter toneelvereniging Onder Ons. “Hij schrijft niet alleen de stukken, hij regisseert ze ook, ontwerpt het decor en motiveert zijn spelers. En dit al vele jaren”, verwoordde een lezer het. Ronnie was ook de man achter de Blankenbergse Revue. “Wat een verrassing!”, reageert hij op zijn nominatie. “Een mooie waardering voor onze vereniging, maar ook voor het amateurtoneel in het algemeen.”

(foto WK)

Tijdens Uitkerke Kermis werd jeugddartsclub de Plumtjes Juniors boven de doopvont gehouden. De vereniging nam meteen een vliegende start. Initiatiefneemster Wendy Dejaeghere (41) kreeg het idee om de jeugdvereniging op te richten ingegeven door haar 10-jarige zoon Kenzo, zelf ook zot van darts. Wie weet komt de volgende Dancing Dimi dus uit Blankenberge, en dat is allemaal aan Wendy te danken. “Ik was best wel verrast door de grote belangstelling”, zegt ze. Ook haar Krak-nominatie viel uit de lucht. “Een leuke opsteker voor het hele team achter de Plumtjes, en een goeie motivatie om ermee voor te gaan”, klinkt het.

(foto WK)

Dirk Coryn (58) werd genomineerd onder meer ‘omdat hij telkens vernieuwing brengt in Blankenberge, mensen verbindt en van een handelszaak een toppertje maakt door heel veel inzet.’ Rechtover zijn frituur Friet Revue in de Vissersstraat opende Dirk onlangs nog samen met Erwin Vanbesien het nieuwe multimediaconcept Entertainment Shop, en hij zette ook dit jaar weer zijn schouders onder de programmatie van Winterpret. Zijn naam is daarnaast al jaren verbonden aan Het Witte Paard. “We proberen inderdaad iets voor de Blankenbergse gemeenschap te betekenen. Blij en verrast met deze appreciatie en dat uit onverwachte hoek”, aldus de eventorganisator.