Dit zijn de kandidaat-Kraks van Beernem: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Beernem.

(foto AV)

Dit jaar werd Tineke Serru (39) verkozen tot Jonge West-Vlaamse Ondernemer van het Jaar. “Daardoor kwam ons bedrijf ExtraPower erg veel in de media en kreeg ik kansen op heel wat evenementen en netwerkplekken. Deze aandacht helpt ons enorm, zeker wat sollicitaties betreft. De energiesector is constant op zoek naar extra handen en er is een krapte op de arbeidsmarkt, wij konden nu van de boost profiteren. De sector verandert snel, dus drong een nieuwe strategie zich dit jaar op. We zijn een groeibedrijf en moeten mee evolueren. We zetten de komende jaren in op expansie naar het buitenland en willen een plek in de top vijf van Europa bemachtigen.”

(foto AV)

Caroline Ghyselinck (64) zet zich samen met haar man Willy Vanneste, Johan De Rycke, Maria Vanneste en Ivan Verbauwhede als de Vrienden van Ayweyo al jarenlang in voor een schooltje in Kenia via vzw Kitanda. Willy is er momenteel weer ter plaatse, om aan een nieuwe watervoorziening te werken. “We zijn er lang geleden ingerold en blijven sindsdien de handen uit de mouwen steken. We willen de mensen daar niet in de steek laten en organiseren met plezier jaar na jaar acties om geld in te zamelen. We krijgen er ook veel dankbaarheid voor terug, er is ginds zelfs al een kindje naar Willy vernoemd.”

Elke week geeft Jean-Pierre Goethals (71) les aan bijna veertig mensen bij turnclub De Kangoeroetjes. Hij is al sinds jaar en dag vrijwilliger. “Ik heb twee keer kanker gehad en luister nu meer dan vroeger naar mijn lichaam, maar ik blijf graag bezig. Lang stilzitten is zowel aan mij als mijn vrouw niet besteed. Ik zette me lang in voor het jeugdtenniscomité en organiseerde mee het internationaal zang- en dansfestival.” Jean-Pierre organiseerde ook jarenlang acties voor Kom Op Tegen Kanker. “Daar zamelden we op tien jaar tijd bijna 70.000 euro voor in. Maar eigenlijk sta ik niet graag in de belangstelling. Ik werk het liefst op de achtergrond, achter zij die het graag verkondigen.”

(foto AV)

Joost De Muyt (62) zette dit jaar zijn professionele activiteiten als chocolatier stop en verhuisde. “Maar ik geef al 30 jaar les bij Syntra en zal dat blijven doen. Het is leuk om mijn passie door te geven. Bovendien kunnen mensen met specifieke wensen nog bij me terecht. Verkopen doe ik echter niet meer. Als ik nog pralines maak, zijn ze om weg te geven. Ik maakte deze zomer tijd voor zaken waar ik vroeger nooit tijd voor had. Ik had al langer een fascinatie voor wijn, nu kon ik eindelijk eens enkele Franse chateaus bezoeken. Ik ben al 30 jaar actief bij Unizo en blijf dat doen. Ik laat het er aan de jeugd, maar als ze me voor iets vragen, steek ik graag de handen uit de mouwen.”

Een jaar geleden kondigde de goedlachse slager Patrick Allemeersch (66) zijn pensioen aan. Toch werd het er niet echt kalmer op. Patrick zet zich nog steeds in voor de Beernemse Dorpsvrienden en de atletiekclub. “Als men me vraagt voor een barbecue of souper dan help ik graag. Ik help ook elk jaar de sneukeltocht van de Dorpsvrienden organiseren, dit jaar al voor de 29ste keer. Ik stippel mee het parcours uit en sta in voor de hapjes. Ook bij de atletiekclub steek ik graag een handje toe. Zolang ik gezond ben, zal ik anderen blijven helpen. Normaal ben ik niet de man die in de belangstelling staat en ik had dit niet verwacht, maar deze nominatie doet deugd.”