Dit zijn de kandidaat-Kraks van Avelgem: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Avelgem.

(foto JC)

Jeroen Lievens (35) kroonde zich voor het tweede jaar op rij tot Belgisch kampioen charcuterie. In de 43-jarige geschiedenis van de internationale wedstrijd Confrérie des Chevaliers du Goûte Andouille de Jargeau was dat nog nooit gebeurd. “Dit jaar hebben we bevestigd. Toen we de eerste keer wonnen, deed een aantal Duitsers nogal lacherig over ons. Nu hebben ze zoveel leute niet meer als ze ons zien komen (lacht). Ik ben verrast dat ik genomineerd ben voor ‘Krak van je Gemeente’. Ik ben daar heel tevreden mee ben. Vanaf mijn 14 jaar ging ik werken in de vleessector. Ondertussen runnen we al meer dan 12 jaar onze eigen beenhouwerij.”

Andreas Lemarcq (41) is een Avelgemnaar in hart en nieren. De archiefverantwoordelijke werkt wel voor de gemeente Anzegem, maar alles daarbuiten speelt zich af rond de kerktoren van Avelgem. Hij is al jaar en dag actief lid van het bestuur van jeugdhuis Krak als oud-voorzitter en huidig bestuurslid. Bovendien was hij een van de drijvende krachten achter het feestweekend voor het 50-jarig bestaan van het jeugdhuis. “Afgelopen jaar was dan ook enorm druk. Heel het feestweekend voelde aan als een ontlading”, zegt de trotse vrijwilliger. Door het opmaken van het archief voor de expo op het feestweekend is hij ook in de Geschied- en oudheidkundige Kring gerold.

Kurt Vanheule (52) is vrijwilliger bij de brandweer, werkt met hart en ziel in de technische dienst in Avelgem en is muzikant, waarbij hij zijn eigen liedjes en muziekinstrumenten maakt. “Vorig jaar liep ik een zware breuk aan mijn heup en dij op tijdens een feestje van de brandweer zonder een druppel alcohol”, opent de Avelgemnaar. “Onlangs werden de bouten verwijderd. Dat houdt mij niet tegen om er weer volop tegenaan te gaan. In mijn vrije tijd maak ik zelf mijn gitaren met drie snaren uit sigarenboxen. Ook mijn liedjes schrijf ik zelf waarmee ik dan optreed. Dat ik genomineerd ben? Daar schrik ik toch van. Ik doe vooral overal mijn best voor.”

Geboren en getogen Avelgemnaar Bert Verriest (32) is een onmisbare schakel van Koninklijke Basket Avelgem. De turnleerkracht is er secretaris, jeugdcoach, speler, clubscheidsrechter en zorgt voor het speelklaar zetten van het basketveld. “Dit is nu al een tiental jaar dat ik dit met hart en ziel doe”, vertelt Bert. “Ik ben er ingerold door voormalig voorzitter Alex Frooninckx. Het begon eenvoudig maar gaandeweg kwamen daar meer en meer taken bij (lacht). Ik woon op een boogscheut van de zaal, dit is mijn tweede thuis. Ik zorg ook voor de communicatie naar sportdienst, trainers, ouders en bond toe. Een hele boterham die je alleen door clubliefde volhoudt.”

Patricia Descamps (58) zet zich in voor Halima Dione, een vereniging tegen armoede in Senegal. “In 2013 leerde ik mijn man kennen, hij is Senegalees. Ik werd mij nog meer bewust van het feit dat ik iets wou doen door de verhalen over zijn thuisland waar ik dit jaar voor het eerst geweest ben. Door de erbarmelijke omstandigheden ben ik in actie gekomen. Ik steun daar een schooltje waar ik voor schoolgerief, leesbrilletjes, water, eten en kledij zorg. Ook speelgoed en leesboekjes worden ingezameld. We hebben ook nieuwe banken gekocht, matrasjes, … Hier heb je instanties voor mensen in nood, daar niet. Een kind blijft een kind, honger blijft hetzelfde.