Dit zijn de kandidaat-Kraks van Ardooie: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Ardooie.

(foto JM)

Joris Vandewynckele (65) sloot dit jaar zijn loopbaan bij de sportdienst van de gemeente af. Hij is een rasechte Ardooienaar: “Ravotten als Chirowiet, trommelen bij Sint-Cecilia, en vooral sporten. Toen ik twaalf was, sloot ik me aan bij KVC Ardooie en bleef spelen tot mijn 41. Ik speelde acht jaar volley en was tot mijn 55 voetbaltrainer bij Ardooie, Hooglede en Pittem.” In 1983 mocht Joris de sportdienst opstarten. “Ik heb veel initiatieven mogen nemen, en veel sporten en verdienstelijke mensen leren kennen.” Fietsen, korte duurloop en een kaartje leggen zijn nu nog zijn sportieve activiteiten. En hij speelt gitaar bij de covergroep Goe Beezig.

(foto JM)

Katleen Vandewiele (58) is getrouwd met Philippe Dupon, en de moeder van Laïs en Luka, maar ook een gedreven Chirowietje. “Toen Zuster Beatrix in 1977 de Chiro opstartte, was ik erbij als lid, dan als leidster en nu als volwassen begeleidster. Chiro Edelweiss is een warme en familiale groep. In een dorp is het niet evident om voldoende leiders te vinden die zich elke zondag engageren. Dit jaar is er om de 14 dagen Chiro, maar volgend jaar hopen we weer wekelijks actief te zijn. Ik ben blij dat ik, samen met Dries Duyck, mijn steentje mocht bijdragen als volwassen begeleider. Maar nu maak ik toch graag plaats voor jongeren.”

(foto JM)

Als je Gudrun Vandenbussche (39) tegen het lijf loopt, komt de Peloeze Fjèste ter sprake. Ze is sinds de start van deze happening voorzitter van het inrichtend comité. “Tijdens een avondje uit met vrienden, nu al vijftien jaar geleden, broedden we op het idee om een gezinsfeestje te bouwen op het einde van augustus. Zo begon de Peloeze Fjèste op het Mgr. Roelensplein. Door de groei weken we uit naar het grotere Volksplein.” Wat maakt het feest zo aantrekkelijk? “Vooreerst de datum, want de mensen komen terug uit vakantie en willen elkaar ontmoeten. Ten tweede de locatie, zo gezellig op het gras. En we bieden alles gratis aan.”

(foto JM)

Johan Laridon (56) is de bezieler van De Groene Dreve. Hij vestigde zich in de Stationsstraat, na de brand in de Mgr. Roelensstraat waarbij hij zijn partner verloor. “Heel wat inwoners hielpen mij er bovenop en gaven me de moed om te herbeginnen. Ik ben Ardooie wat verschuldigd en ik wil bijdragen tot een samenhorigheidsgevoel in de gemeente. Kinderen gelukkig maken met sinterklaas, senioren trakteren op een matinee, clubs een onderkomen geven, de gratis Drevefeesten, de wielerwedstrijden van Half Oogst… Dat alles kan ik zeker niet alleen. De Seingevers en het Dream Team zijn trouwe medewerkers bij een aantal activiteiten.”

(foto JM)

Lennert Decaesstecker (17) is afkomstig van Roeselare en woont nu vier jaar in Ardooie. Hij gaat naar school in het Instituut der Heilige Kindsheid en combineert zijn studies met zijn favoriete sport, bodybuilding. “Niet zo bekend in de gemeente en daarin hopen we wat verandering te brengen”, zegt Lennert. “Ik ben tijdens een tweedaags tornooi in Eeklo Belgisch junior kampioen geworden bij de Belgische Interfederale Federatie voor Fitness en Body Building (BIFBB).” Bij de federatie klinkt het zo: “Lennert kan het ver brengen. Hij wordt goed begeleid door een uitstekende coach.” Lennert: “Bodybuilding is heel intens, maar ik ben gemotiveerd om mij in te zetten.”