Dit zijn de kandidaat-Kraks van Alveringem: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Alveringem.

(foto AB) © Anne Bovyn

Paul Vandepitte (81) is drijvende kracht bij Okra Stavele. Hij is zeventien jaar bestuurslid en nam gaandeweg de taken van voorzitter Wilfried Laureys over. “Er waren geen andere kandidaten. Maar ik zou niet willen dat Okra Stavele kapot gaat! Wij hebben 86 leden en brengen vele mensen samen. Het feit dat ik de administratie moest doen, heeft mij over de streep getrokken om computerlessen te volgen. Uitnodigingen maken, boekjes ronddragen, mails beantwoorden; praktisch elke dag doe ik iets. Een koppel Stavelenaren voelde zich veel te jong voor Okra. Ze bedachten zich en komen nu graag omdat er veel te doen is. Zien dat de mensen content zijn, maakt me blij.”

(foto AB) © Anne Bovyn

Melissa Vandenberghe (35) doet het papierwerk voor Samana Alveringem. Ze verzorgt de contacten met Samana nationaal – de ledenadministratie moet tegen 1 december binnen zijn, of je krijgt geen subsidie – typt verslagen, maakt uitnodigingen en zorgt voor de pakjes voor Pasen en eindejaar. “Ons budget is beperkt. Om de pakjes zo goedkoop mogelijk te kunnen kopen, volg ik alle acties van de grote winkels. En nadien volgt nog een hele dag van pakjes maken (glimlach).” Melissa bakte na haar ochtenddienst als thuisverpleegkundige ook een hele namiddag taart en pannenkoeken voor het eerste praatcafé in Gijverinkhove. “Ik vind dit engagement écht zinvol.”

(foto AB) © Anne Bovyn

Er zijn nog mensen die zich inzetten voor Beveren, maar Magda Moerman (59) is een van de drijvende krachten. Als lid van het zaalcomité, het comité IJzersmultocht, het Sint-Audomaruskoor, en vooral: al 24 jaar als voorzitster van Ferm. De vrouwenvereniging telt zo’n tachtig leden, onder wie negen nieuwe dit jaar. Begin december werd Sint-Elooi gevierd met een feestmaaltijd in de Heilig Hartzaal. Om de kostprijs voor de leden wat te drukken, maakten Magda en enkele andere bestuursleden zestig aperitiefbordjes. “Ik hou écht van mijn dorp en steek veel tijd in het gemeenschapsleven, maar het loont. Ik voel dat mijn inzet gewaardeerd wordt, en dat is heel fijn.”

(foto AB) © Anne Bovyn

Kris Laleman (49) woont 25 jaar in Izenberge. Hij is tien jaar voorzitter van de kerkfabriek en nog wat langer conservator van de kapel, die elke dag vrij toegankelijk is. “Voor ik naar mijn werk ga, doe ik om tien voor zeven de deur open, om ze ‘s avonds opnieuw te gaan sluiten. ‘s Winters zijn de weekendmissen en doopsels in de kapel. Ik doe er de kerkzorg; priester Jan hoeft enkel zijn kleren aan te trekken en te starten. Ik ben ook bestuurslid en vrijwilliger in het openluchtmuseum. Ik zit aan de inkom, geef wat uitleg en als meubelmaker doe ik er ook regelmatig klusjes. Een deur die sleept of een raam die piept of de kapotte terrasstoelen herstellen: ik doe dat allemaal graag.”

(foto AB) © Anne Bovyn

Ria Huyghe (67) is in Alveringem penningmeester van de kerkfabriek en lid van de parochieraad, penningmeester van de toneelvereniging Voor Outer en Heerd, penningmeester van Neos Veurne, mantelzorger van meerdere mensen, en met haar achtergrond als boekhoudkundige staat ze mensen in nood met raad en daad bij. Ria ziet ook werk. Is ze lector in de weekendmis, dan neemt ze vooraf nog snel de borstel om het portaal te vegen. Of ze zet verse koffie. Of ze knapt meubeltjes op voor toneel. “Toeters en bellen hoeven niet voor mij”, zegt Ria. “Alle engagementen samen zijn bijna een voltijdse job, maar het zijn allemaal zaken waar ik échte voldoening uit haal.”