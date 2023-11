Dit wordt het vernieuwde Casino van Knokke-Heist: gemeentebestuur geeft eerste beeld vrij

Het ontwerp van het nieuwe Casino van Knokke-Heist wordt vanaf 17 december gepresenteerd aan het grote publiek. Wat nu al vaststaat, is dat het uitzicht aan één zijde volledig anders zal zijn. Dat blijkt uit het eerste beeld dat is vrijgegeven.

Het huidige Casino, gebouwd in 1929 naar het ontwerp van architect Léon Stynen, bood door de verouderde infrastructuur niet langer de gewenste totaalbeleving. Met de renovatie creëert Knokke-Heist een ankerpunt op vlak van kunst, cultuur, entertainment en uitgaan voor de 21ste eeuw. “Het nieuwe voorstel respecteert de footprint en volume van het huidige kursaal en doet dit binnen een uitgesproken groene omgeving”, vertelde het gemeentebestuur daar eerder over.

Strak met ovale vormen

Het gemeentebestuur schreef een internationale wedstrijd uit. De winnaars werden uiteindelijk Barozzi Veiga (Barcelona), Mosbach Paysagistes (Parijs) en TAB Architects (België). Het winnende ontwerp wordt vanaf 17 december gepresenteerd in CC Scharpoord tijdens de expo ‘Horizon 8300’, inclusief maquettes van het hele project en de geschiedenis van het gebouw. Maar nu is er dus al een eerste beeld vrijgegeven. Aan de kant van de Zeedijk blijft het zicht ongewijzigd, maar aan de Canadasquare wordt het wél een compleet andere look. Het ontwerp oogt strak met ovale vormen. (MM)