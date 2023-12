Dit West-Vlaams bedrijf verhandelt straks weer duizenden kreeften: drukste periode van het jaar bij Lobster Fish in Deerlijk

Als je tijdens de kerst- of eindejaarsfeesten een lekkere kreeft of bordje oesters geserveerd krijgt, is de kans huizenhoog dat die door de bekwame handen van Lobster Fish passeerden. De komende weken verdeelt de Belgische nummer één op vlak van schaal- en schelpdieren liefst 48.000 kilo kreeften. “De laatste twee weken van december zijn nog altijd dé piekperiode voor ons”, glimlacht ceo Christof Malysse. “Mensen laten genieten van een feestelijke maaltijd, dát is onze missie.”

Dé specialist in import en distributie van verse schaal- en schelpdieren, die vind je in Deerlijk. Lobster Fish zag in 1997 het levenslicht en is ruim een kwarteeuw later uitgegroeid tot dé standaard binnen de sector. Christof Malysse – oprichter, eigenaar en ceo – nam eind jaren negentig de activiteiten over van zijn Brusselse kreeftenleverancier. De man was toen aan de slag als restaurateur, maar besloot zijn carrière een andere wending te geven.

26 jaar later is de toenmalige kleine tweemanszaak uitgegroeid tot een stevige kmo met een vijftigtal medewerkers en een jaaromzet van 31 miljoen euro. “Tijdens beginjaren voerden we vrijwel uitsluitend levende kreeften in de regio rond onze hoofdstad uit”, legt hij uit. “Maar doorheen de jaren hebben we onze activiteiten fors uitgebreid en ons gamma gediversifieerd.”

Anno 2023 staat Lobster Fish garant voor 1.500 kwaliteitsproducten die een erg breed spectrum overspannen. Van kreeften – nog steeds een van de absolute ankerpunten – over oesters, cocquilles, scampi en gamba’s tot krab, garnalen en zelfs foie gras en truffels. “Die laatste twee hebben we in 2013 toegevoegd, na de overname van Mouscron Gastronomie.” Een jaar later werd ook Lobster Palace overgenomen en sindsdien mag Christof Malysse zijn bedrijf als de nummer één in België beschouwen. “Daar zijn we best trots op”, glundert hij. “We zien ook als een bekroning van het harde werk dat we al jaren leveren. Met topkwaliteit als absolute prioriteit.”

Canadese wateren

Lobster Fish levert zowel aan horecazaken en cateraars als aan viswinkels, traiteurs en zelfstandige retailers. “Maar ook gedreven hobbykoks kunnen bij ons aankloppen”, vult ceo Christof aan. Onze grote troef? Versheid. Onze kreeften worden in Canadese wateren gevangen en komen per vliegtuig richting Deerlijk. Tussen vangst en levering zit amper een tweetal dagen. Wie bij ons aanklopt, is zeker van een kraakvers product. We beschikken over drie bassins van telkens 25.000 liter gekoeld zeewater. Daar kunnen we tot 12.000 levende kreeften in opvangen.”

Negentig procent van alle kreeften, schaaldieren en andere producten blijft binnen de landsgrenzen. “Al hebben we wel een depot in Tenerife en Malaga. Die markten willen we de komende jaren verder uitdiepen. Vandaag hebben we meer dan 2.300 actieve klanten, verzorgen we om en bij de 1.400 leveringen per week in Vlaanderen, Brussel en Wallonië en verkopen we op jaarbasis zo’n 1.700 ton voedingsproducten.”

Waarvan kreeften dus niet langer het leeuwendeel uitmaken. “Al blijft het wel ons uithangbord”, benadrukt Christof. “Vooral tijdens de eindejaarsperiode gaan die erg vlot over onze toonbank. Met Kerstmis verhandelen we 35.000 kilo aan kreeften, een weekje later nog eens 15.000 kilo. Dat is acht keer meer dan tijdens een gemiddelde week. 25 jaar geleden boekten we 23 procent van onze jaaromzet in de twee eindejaarsweken, nu is dat – dankzij een weloverwogen spreiding – nog een goede tien procent.”

Intensieve weken

Al blijft eind december nog steeds dé piekperiode van het jaar. “Het zijn erg intensieve weken, maar we steken met plezier een tandje bij. Ons personeelsbestand groeit, dankzij tijdelijke krachten, aan tot een zeventigtal mensen en we moeten zelfs extra bestelwagens inzetten om alle leveringen af te werken. Op 25 en 26 december drukken we even op de pauzeknop, net als op 1 en 2 januari. Maar de rest van het jaar draaien we op volle toeren.”

Dat kreeften, oesters en andere schaaldieren onze feestdis nog altijd rijkelijk domineren, is volgens Christof Malysse logisch te verklaren. “Ken je een feestelijker gerecht? Het zit ook diep in onze cultuur gebakken om tijdens de feestdagen naar onze klassiekers terug te grijpen. We hebben ook algen en kroketten op basis van zeewier in ons gamma, maar daar is niet zoveel vraag naar.”

De komende jaren wil Christof, die met Niels Van Wassenhove ook een minderheidsaandeelhouder aan boord heeft, verder blijven innoveren. “We konden de laatste drie jaar zeventig procent volumegroei optekenen, met dank aan onze neus voor vernieuwing. Niet enkel binnen ons aanbod, ook op vlak van duurzaamheid. Zo hebben we 490 zonnepanelen op ons dak liggen, recycleren we plastic en karton en gebruiken we elke druppel regenwater die we kunnen opvangen.”

Maar eerst Kerstmis, dus. Met ook ten huize Malysse fijne maritieme delicatessen op tafel. “Een lekker kreeftje, een carabineiro (rode reuzengarnaal, red.) en wat langoustines op de plancha. Het water komt me nu al in de mond”, knipoogt hij.