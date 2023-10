Dit weekend schakelen we over van zomertijd op wintertijd

In de nacht van zaterdag op zondag schakelen we weer over van zomertijd op wintertijd. Zondagochtend om drie uur draaien we de klok één uur achteruit, drie uur wordt dus twee uur.

Door de overschakeling naar wintertijd kan je zondagochtend een uur langer uitslapen, komt de zon een uur vroeger op en gaat die een uur vroeger onder. De wintertijd duurt tot 31 maart 2024, wanneer opnieuw overgeschakeld wordt op zomertijd.

Geen afschaffing

De huidige regeling voor de zomertijd dateert van 1977. Het voornaamste doel was energiebesparing: door de uren met zonlicht meer te laten samenvallen met het leefpatroon van de mensen, hoopte de overheid energie te besparen. Tegenstanders wijzen op de verstoring van het bioritme.

In 2018 deed de Europese Commissie een voorstel om het verschil af te schaffen en het hele jaar door dezelfde tijd te hanteren. Normaal gezien was het de bedoeling om in 2021 voor een laatste keer te “schakelen”. In juni 2021 zei de Europese Commissie echter dat er de “komende jaren” geen afschaffing komt van de zomer- en wintertijd.