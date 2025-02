“Dit was bijna 40 jaar lang ons leven”: Philippe en Ingrid laten frituur Ons Dorp over aan Angela en Kurt

Na 38 jaar frieten bakken nemen Philippe van Ees (64) en Ingrid Nuttin (67) afscheid van frituur Ons Dorp op het Vrijheidsplein. Vanaf woensdag 5 maart zullen Angela Wang (45) en Kurt Decoene (55) de frieten opschudden. “De unieke dikke frieten zullen we behouden”, zeggen ze.

“We zijn al eventjes met pensioen, dus was het hoog tijd dat iemand anders de frituur overnam”, licht Philippe het afscheid toe. “Ik deed tien jaar lang legerdienst in Duitsland en volgde er hotelschool. In 1987 keerden we terug naar Menen. Ik kon hier een tot frituur omgebouwde caravan overnemen. Die stond in de Volkslaan op een terrein van de coöperatieve Vooruit, vlak naast de toenmalige slagerij Jean-Marie. Maar de Vooruit ging failliet en we moesten er weg. Toevallig stond er 50 meter verder op het Vrijheidsplein een huis te koop. We hadden maar de straat over te steken. Hier hebben we in 1994 frituur Ons Dorp geopend.”

“We hebben gouden jaren beleefd toen er nog geen andere takeawayzaken bestonden. Maar de coronajaren waren zonder twijfel dé absolute topjaren. Alles was dicht, frietjes afhalen was een van de weinige opties.”

“38 jaar lang was vrijdagavond het drukste moment van de week. Ik deed de frituur samen met jobstudenten, terwijl Ingrid instond voor het onderhoud en de administratie. Ook onze dochter Sylvie (43) heeft lang meegeholpen in de zaak.”

Frietje-oorlog

Philippe en Ingrid maakten van dikke frieten hun handelsmerk. “Toevallig kregen we eens een zak dikke frieten aangeleverd. De klanten reageerden erg positief. Sindsdien zweren we bij dikke frieten, gebakken in ossenwit”, vertellen ze.

“Frietje-oorlog’ is al sinds jaar en dag onze specialiteit. We hebben er onze eigen versie van gemaakt: een pak frieten met laagjes stoofvleessaus, mayonaise, curryketchup en gesnipperde uitjes. Een recept dat veel navolging gekregen heeft bij de collega’s in de streek.”

“De dikke frietjes zijn iets unieks, en dat zullen we niet veranderen”

Philippe en Ingrid zijn dit jaar 45 jaar getrouwd. Ze hebben een dochter Sylvie (43) en een kleindochter Yana (19). Ze nemen echter nog niet definitief afscheid van de frituur. “We zullen de frituur missen, dit was bijna 40 jaar lang ons leven. We hebben het altijd graag gedaan. Maar ik zal af en toe nog eens bijspringen. Zeker in het begin zal ik Angela helpen om alles in goede banen te leiden”, zegt Philippe.

Aardappelbier

De frituur blijft nu even dicht voor een opfrisbeurt. Op woensdag 5 maart zullen de nieuwe uitbaters Angela Wang en Kurt Decoene de friteuses voor het eerst opnieuw opwarmen. Kurt is IT-manager bij BASF in Zwijnaarde. Angela werkte tot vorig jaar als commercieel directeur voor China en Zuid-Oost-Azië bij een grote transportfirma. Moe van het vele reizen wilde ze dolgraag weer in de voedingssector aan de slag. Daarnaast biedt dit haar ook de mogelijkheid om opnieuw meer bij haar gezin te zijn.

Philippe en Ingrid stonden baatten 38 jaar Frituur Ons Dorp uit. © gf

“In het verleden zijn we vooral actief geweest in het wereldje van de chocolade en het bier. We dachten aanvankelijk aan een foodtruck. Op zoek naar een woning botsten we op frituur Ons Dorp, die te koop stond. De klik met Philippe en Ingrid was er meteen. We woonden al eens zeven jaar in Menen. Na zes jaar Moorsele keren we nu terug. Onze dochter Tess (12) volgt Latijn in het Sint-Aloysiuscollege, onze zoon Daniel (24) studeert in Leuven.”

Traditie voortzetten

“Net zoals bij de chocolade en het bier vinden we authenticiteit belangrijk. We willen Philippes frituurtraditie voortzetten, met de échte dikke frietjes en kwaliteitsvolle snacks. De dikke frietjes zijn iets unieks, en dat zullen we niet veranderen. Nu en dan willen we een thema-avond organiseren met een meer exotisch aanbod, zoals Chinese en Aziatische snacks. We hebben voor de gelegenheid ook twee biertjes laten brouwen op basis van aardappelen: het blond Patatje (6,5 %) en de tripel Patat (9,5 %).

“Na het opfrissen van de frituur en renovatiewerken aan de woning willen we op 5 maart de frituur heropenen. We zullen zes dagen op zeven open zijn, op dinsdag sluiten we. We zullen nog een heus feest organiseren, waarbij we ook Philippe en Ingrid in de bloemetjes willen zetten”, besluiten Angela en Kurt.