Dit was 2024 in Wenduine: “‘Stoelenkunst’ had verbindend project kunnen zijn”

Met haar Monobloc Moments zorgde kunstenares Sara Bjarland begin maart voor flink wat opschudding bij de start van Beaufort. De achtste editie van de ku(n)sttriënnale zal ongetwijfeld de geschiedenis ingaan als ‘die met de stoelen’… Of hoe het begrip ‘stoelenkunst’ van de ene op de andere dag plots helemaal ingeburgerd was.

Met negen nieuwe kunstwerken in acht verschillende kustgemeenten groeit ook na deze editie het Beaufort Beeldenpark verder aan. Een van die blijvers is Monobloc Moments, ofte ‘de tuinstoelen’ van Sara Bjarland, op de rotonde in Wenduine. Je herinnert je vast nog wel de commotie er rond: burgemeester Wilfried Vandaele kreeg toen naar eigen zeggen zelfs doodsverwensingen. Ook het prijskaartje dat eraan vast hing was voer voor – soms heftige – discussies, maar uiteindelijk waaide de hele hetze even snel weer over als ze gekomen was.

“Foute aanpak”

“Vandaag wordt er zelfs zo goed als niet meer over de stoelen gepraat in Wenduine”, zegt Olivier Lemaire van herenkledingzaak Sharp Man, die er een replica van in zijn etalage zette. “Er zijn een paar klanten geweest die het wilden kopen. Maar het was niet te koop”, knipoogt Olivier.

Hoe hij zelf op de hele hetze terugkijkt? “Het werk in het midden gelaten, vind ik vooral dat de aanpak fout is geweest. Plots stond dat ding daar, en dan bleek het ook nog eens 200.000 euro te hebben gekost. Veel mensen dachten dat dat een grap was.”

Lemaire ziet, nu de commotie weer is gaan liggen, een gemiste kans. “Eigenlijk had men dit moeten uitspelen als uithangbordje voor Wenduine: Welkom in de stoelengemeente. Laat lokale kunstenaars hetzelfde type tuinstoelen beschilderen en zet ze her en der neer als ‘praatstoelen’, in een cirkel. Had mooi aangesloten op het thema van De Warmste Week”, klinkt het.

Bekende inwoners

“Elke stoel kon dan bovendien de naam van een bekende Wenduinenaar krijgen. “Wat dacht je bijvoorbeeld van de Albert Tilmans-stoel? De laatste burgemeester van Wenduine is bij veel mensen al vergeten, en er zijn zo nóg Wenduinenaars die veel voor onze gemeente betekend hebben. Daarmee had het stoelenkunstwerk ook een lokaal verbindend project kunnen zijn. En waarom heeft er eigenlijk niemand aan een Beaufort-menu gedacht? Padden-stoelensoep?” (WK)