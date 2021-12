Dit was 2021… in drie foto’s

TIELT Is er zon of valt er regen… overal langs Tieltse wegen komt men onze fotograaf Wouter Meeus tegen. Foto WME blikt voor ons terug op het voorbije jaar aan de hand van drie unieke foto’s.

Wouter, zie je het zitten om drie foto’s te selecteren die je zijn bijgebleven uit 2021?

“Geen probleem, ik loop dadelijk wel even snel door mijn archief! Niet dus… want zelfs in een jaar waar corona weer voor een ‘rustigere’ agenda zorgde bleek dat archief meer dan 11.000 beelden te bevatten. We kregen een camperplaats, een windmolen zelfs padelterreinen, maar er was ook de moord op Leander Quintyn of de politie-interventie in de Stationsstraat… Eén jaar weergeven met drie foto’s zal dus sowieso een beetje verliezen worden.”

1. Tola OG. Met Start To DJ gaat radiozender MNM elk jaar opnieuw op zoek naar jong dj-talent. Een wedstrijd die de 21-jarige Adetola Ogunade onder de dj-naam Tola OG deze zomer op zijn naam wist te schrijven.

De sympathieke Tieltenaar die voor het eerst achter de schuivers stond op een feestje bij vrienden en zich ook enkel maar voor de wedstrijd inschreef na aanhoudend aandringen van vrienden mag zich sindsdien een van de huis-dj’s van MNM noemen. Corona zorgde wel voor wat mineur, maar we gaan er in de toekomst zeker nog van horen.

(foto WME) © Wouter Meeus

2. Het vaccinatiecentrum. Sinds de eerste prik op 11 januari in wzc Samen maakte een kleine 60.000 mensen uit de regio één of meermaals passage in het Tieltse vaccinatiecentrum. Een vlotte passage die enkel maar mogelijk was door het enthousiasme en de ontelbare uren die de bijna 400 vrijwilligers en medewerkers vandaag nog steeds voor- en achter de schermen presteren. Momenteel is het vaccinatiecentrum verhuisd naar een nieuwe locatie maar blijft men onvermoeibaar verder prikken tot…

(foto WME) © Wouter Meeus

3. Perceptie. Dat ‘knaldrang’ het woord van het jaar zou worden, stond bijna in de sterren geschreven. Zaterdag 8 mei – de dag dat het Overlegcomité het licht op groen zette voor de opening van de terrassen – haalde perceptie het echter even van knaldrang na een tweet van een van ’s lands bekendste virologen. Als fotograaf bepaal je mee hoe anderen de situatie zien, zeker omdat een beeld sneller blijft hangen dan 5.000 woorden lezen. De fotograaf van de tweet wou duidelijk één ding laten zien, had hij/zij zich echter vijf meter verplaatst was er gewoon gezellige en gezonde knaldrang geweest.