“Dit kon veel erger afgelopen zijn”: omwonenden opgeschrikt door zwaar treinongeval

Het ongeval waarbij een bus gegrepen werd door een trein op de spoorwegovergang in Veldegem deze ochtend, doet ook de omwonenden beseffen dat een ergere tragedie nipt voorkomen werd.

Enkele buurtbewoners volgden deze voormiddag de werken waarbij wat rest van de bus weg getakeld wordt. In de woning waartegen de bus gekatapulteerd werd, woont Nick Vermeulen die amper een paar minuten eerder naar zijn werk vertrokken was. De klap veroorzaakte ernstige schade aan de garage, een raam ging volledig aan diggelen en een van de binnenmuren is gebarsten.

Marc Declercq die al 39 jaar in de aanpalende woning woont lag nog te slapen toen het ongeluk gebeurde. “Ik hoorde de klap niet, maar mijn vrouw wel. We zijn meteen gaan kijken. Er gebeurden eerder ook wel al eens ongevallen op deze overgang.”

“De chauffeur van de bus heeft naar verluidt enorm goed gereageerd. Hij loodste alle kinderen uit de bus en belde dan naar het nummer dat bij de spoorovergang staat vermeld, 1711. Maar blijkbaar kon de naderende trein toen niet meer gestopt worden. Gelukkig bleef alles bij materiële schade. Dit had veel erger kunnen aflopen.”

Ook Simon David die enkele huizen verderop een geschenkenwinkeltje uitbaat, hoorde een grote knal. “Ik ben naar buiten gelopen, en zag al snel dat er gelukkig geen slachtoffers vielen. Want je mag er toch niet aan denken dat je kind op die bus zat”, klinkt het.

