Dit kan je beleven op parcours van de Ronde in Beernem

Tal van verenigingen, bedrijven en organisaties zetten zondag activiteiten op poten om er een sfeervolle dag van te maken. Onze krant lijst de belangrijkste activiteiten voor je op.

Vrije Basisschool Ter Bunen opent zondag een bijzondere koffie- en aperitiefbar voor hun evenement ‘Koers op de speelplaats’. Er is een fietsparcours en ouders kunnen er de koers volgen met een kop koffie of glas aperitief.

In Oedelem slaan vzw Den Bunker, café Mitra, Perle d’Ozette en wielerclub Forza8830 de handen in elkaar om op de Markt een heus dorpsfeest te organiseren. Van ’s morgens vroeg kan je er terecht voor koffie en boterkoeken om de doortocht van de renners van dichtbij te beleven.

Er is ook animatie voor kinderen met onder meer springkastelen en de wedstrijd is er op groot scherm te volgen. Bovendien kan je er iets eten en drinken en organiseert de wielerclub een toertocht ‘In het spoor van de Ronde’. Die rondrit start net na de doortocht van het peloton omstreeks 10u30.

In De Witte Hoeve kan je vanaf 9 uur ’s morgens terecht voor een koersontbijt. Daarvoor is reserveren verplicht via info@dewittehoevebeernem.be.

In het centrum van Beernem, aan het kerkplein, zorgt Feest- en Handelsgroep Dorpsvrienden Beernem voor sfeer en gezelligheid. De Beernemse reuzen worden opgesteld om de renners te verwelkomen en bezoekers kunnen er de hele dag terecht voor apero en frietjes.

Aan het evenementenplein nabij O.C. De Kleine Beer verzorgen Rugbyclub Beernem en Oranje Beernem voor ‘het Ovaal van de Ronde’. Je kan er terecht om iets te drinken, eten of om de koers te volgen. Bovendien voorziet de organisatie ook in animatie voor kinderen.

In het cultuurcentrum zelf wordt er vanaf ’s morgens een ontbijt verzorgd door KWB Beernem, Femma Beernem en Natuurloop Beernem. Inschrijven daarvoor kan via kwb.beernem.mail@skynet.be.

Iets verderop kan je in Café Sint-Lucas de hele dag terecht voor een dag vol koersbeleving. Ze voorzien in een all-informule met drank en eten om de koers op groot scherm te volgen. Koersploeg De Blendhelmen zorgt eveneens voor een ontbijt, al maken zij het later op de dag wat feestelijker met een heuse afterparty. DJ Cedex & Higher Underground (bekend van Tomorrowland) staan aan de draaitafel in Stationsstraat 67, inschrijven daarvoor kan via De Blendhelmen.

In Sint-Joris organiseert vzw Ten Distel een koersbar in de Kooldreef, ook daar zal de koers dus te volgen zijn.

In zaal Sinjo kan je nog steeds de expo ‘Wielercultuur in Beernem’ bezoeken, al kan je er zondag ook terecht om de koers te volgen.

Tenslotte kan je ook nog in heel wat horecazaken terecht om de koers te volgen. Dat kan onder meer in Café Crocodile, Cafe De Brug, De Zevende Hemel, Nieuw Gemeentehuis, Peaky’s en Répo Vélo.