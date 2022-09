Dit kampioenschap ook een B-ploeg bij KSV Oostkamp

Het KSV Oostkamp van trainer Kurt Delaere was gepromoveerd en kreeg al meteen een hoofdschotel opgediend. Sparta Petegem, kampioen van vorig seizoen, bood zich aan op de Valkaart.

KSV Oostkamp komt sinds dit kampioenschap ook met een B-ploeg in klimmen en dalen. De neofieten verloren met 3-0 in Wenduine maar boden stevig weerstand. Het nationale team realiseerde een superstunt door een absolute topper met 4-2 het nakijken te geven. Hans Mulier stopte zijn trainersloopbaan in de hogere reeksen en keerde terug naar de Valkaart om vriend en voorzitter Paul Devliegere een dienst te bewijzen. Hans is er niet meer weg te denken en werkt nauw samen met alle gelederen. “Onze eerste ploeg werd verrassend en veel te vroeg uitgeschakeld in de Beker van België. Daardoor moesten we in allerijl nog wat vriendenwedstrijden organiseren maar sparden nooit tegen sterkere opponenten. We wonnen weliswaar steevast maar konden onze echte waarde niet inschatten. Het feit dat we de maat namen van dergelijke rivaal heeft me overtuigd van onze sterkte. Nu komt het erop aan te bevestigen tegen onze eerstvolgende tegenstrever: KVK Westhoek.”

“We hebben inderdaad een tweede ploeg in vierde provinciale gelanceerd. Hiervoor komen pakweg 32 postformaat spelers in aanmerking. Wekelijks worden nieuwe jongens voor de leeuwen gegooid. Automatismen zijn niet aanwezig. Het ligt enkel in de bedoeling om piepjonge elementen te confronteren met voetbal voor volwassenen. Ze leren incasseren en mogen gerust voor resultaat voetballen. Anderzijds weten ze maar al te goed dat ze nog niet in aanmerking komen voor onze A-ploeg. Hiervoor vissen we eerst en vooral in onze vijver van de nationale beloften. Daar wordt gevoetbald op het niveau van tweede provinciale.”

“Tijdens de voorbije jaren hebben we een heel stevige structuur op poten gezet. Ons vlaggenschip voetbalt in de tweede afdeling. Ons trainerstrio Kurt Delaere, Nigel Smith en Thierry Kestremond levert baanbrekend werk. We zijn de gemeente dankbaar voor de schitterende nieuwe tribune en vlekkeloze kleedkamers. Momenteel heerst er euforie maar ik ben de eerste om die hoerastemming te relativeren. Dus ga ik onverdroten door in mijn functie, veelal zeven dagen op zeven.” (JPV)

Zondag 11 september om 15 uur: KVK Westhoek – KSV Oostkamp.