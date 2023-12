Dit jaar echte 7 meter hoge kerstboom in St-Michielskerk in Kuurne

Voor het eerst staat er achter het altaar in de Sint-Michielskerk een echte kerstboom. Deze zeven meter hoge boom, met een winkelwaarde van 300 euro, komt uit de tuin van Lieven Verhaeghe. Hij schonk de boom vorige week aan de kerkfabriek als kerstdecoratie.

“De boom is 14 jaar oud waarvan hij 10 jaar in mijn tuin stond”, vertelt schenker Lieven Verhaeghe. “Zijn voorganger werd tijdens de storm van 22 december 2013 in mijn tuin omver geblazen. Dat wilde ik koste wat het kost echter geen twee keer meemaken gezien de schade die dit veroorzaakt heeft te groot was. Vandaar dat ik hem doneerde aan de kerkfabriek. Ik was gelukkig toen heel snel interesse kwam op mijn vraag zodat deze prachtige boom nu de kerstperiode nog warmer kan maken voor de bezoekers van deze kerk.” Ook pastoor Filip Debruyne is uitermate tevreden met deze flink uit de kluiten gewassen kerstboom in zijn kerk. “Ik was meteen verkocht toen ik de boom zag”, lacht pastoor Filip Debruyne. “Maar hoe krijg je zo’n grote boom hier? Gelukkig konden we daarvoor een beroep doen op de gemeente Kuurne die meteen akkoord was om het transport op zich te nemen.”

Nog geen lichtjes

“Dankzij deze schenking kunnen we voor het eerst een echte kerstboom van dit formaat in onze kerk plaatsen. Ondertussen werd de boom al wat aangekleed, maar de lichtjes zelf zullen pas op de derde zondag van de advent erin worden gehangen.”

Ondertussen is afgelopen zaterdag de opvolger van de kerstboom reeds aangekomen bij schenker Lieven Verhaeghe die in 2024 een make over van zijn tuin voorziet. Ook nu betreft het weer een Nordmann van vier jaar oud. (BRU)