Dit jaar drie i.p.v. vier dagen Bosmolens Ommegang: “Maar met Christoff en nu ook een dartstornooi”

Bosmolens Ommegang staat er weer. Op 22, 23 en 24 juli wordt op het Ter Beursplein opnieuw een erg gevarieerd programma aangeboden. “Dit jaar korten we de feesten met een dagje in”, zegt voorzitter Eddy Bral. “We zijn ook nog altijd op zoek naar extra comitéleden. Want helpende handen kunnen we nog steeds gebruiken.”

Geen vierdaagse, maar een driedaagse dus. Niet dat het programma daarbij inboet aan artiesten, want de Vlaamse zangers die sinds jaar en dag op maandag geprogrammeerd stonden, komen nu al op zondag de ambiance in de tent brengen.

In 2020 moest Bos Ommegang helemaal geschrapt worden, vorig jaar was er een pop-up corona editie. Die werd overigens genomineerd voor De Gouden Merletjes. “En het was dan ook wonderwel geslaagd. We hebben dat jaar onze sponsors wat ontzien, omdat zij ook moeilijke tijden achter de rug hadden. Maar financieel waren we daar zelf bedruipend. We houden zelfs enkele zaken over aan de editie van vorig jaar. We zullen nu geen grote tent meer zetten, maar wel het podium dat we ook vorig jaar gebruikten. Er komt daar een tent voor, maar die is kleiner dan die van de precorona-edities.”

Koers blijft aanwezig

Ook heel wat vertrouwde ingrediënten blijven tot het programma behoren. Op vrijdag is er de stratenloop voorafgegaan door de kidsrun en daarvoor kan er gekaart worden. En is er zelfs een bingognamiddag en die is nieuw. ‘s Avonds staan er opnieuw rockbands geprogrammeerd, Sister May uit Roeselare komt openen. The Radar Station, de winnaar van De Nieuwe Lichting, is de hoofdact.

Nieuwe leden in ons comité zijn welkom, zeker ook dames!

Bosmolens Ommegang was ook telkens goed voor een driedaagse aan wielerwedstrijden. Koers blijft aanwezig in het programma, maar niet meer met de traditionele wielerwedstrijden. “Op zaterdag is er opnieuw een parochianenkoers voor Izegemnaars en op zondag is er een koppeltijdrit voor mannen-, vrouwen- en gemengde teams op een nog te bepalen parcours op de Bosmolens. Ook het recreatieve fietsen komt aan bod. Zaterdag en zondag kan er vrij een gezinsfietstocht gereden worden, er zullen twee afstanden uitgepijld worden”, zegt Wim Toebat, die verantwoordelijk is voor het wielerluik.

Kerktorenworp

Op zaterdag 23 juli is er in de namiddag de tekenwedstrijd gevolgd door de kinderanimatie. ‘s Avonds trekt men de kaart van de dj’s. Ardooienaar Dennis Cartier opent, daarna draait Robert Abigail die de dag nadien op Tomorrowland staat. De headliner moet nog ingevuld worden, nadat de beoogde act zopas afzegde. “Maar daar presenteren we zeker nog een grote naam.” Izegemnaar Deniero sluit de avond af.

Zondag mikt men opnieuw meer op de gezinnen. ‘s Morgens is er een bezinningsmoment in de kerk, na de kerktorenworp en aperitief kan aangeschoven worden voor de barbecue van Bjen Kwie. Bos Ommegang springt ook op de kar van de dartshype en introduceert een tornooi op zondagnamiddag. “We mikken daarbij niet op de toppers, maar laten iedereen vrij om mee te doen. De finale zal op het podium afgewerkt worden.”

Christoff op zondagavond

De Vlaamse zangers die normaal op maandag volk naar het Ter Beursplein lokten staan nu op zondagavond geprogrammeerd. Christoff lag al langer vast en betreedt om 22 uur het podium, een uurtje eerder is het de beurt aan Kurt Loorenz. Audiovibes sluit zowel op vrijdag als zondag de avond af.

Het feestcomité Bosmolens Ommegang zag in de coronajaren ook enkele bestuursleden afhaken. “Door corona of door de leeftijd”, weet de voorzitter die ondertussen met zijn gezin niet meer in krantenzaak Eclips huist, maar op het Schoenmakersplein aan de andere kant van de Rijksweg. “We kunnen zeker nog helpende handen gebruiken. Voor de feestdriedaagse zelf, maar ook om ons comité te versterken. Wil je ook nog eens benadrukken dat dames zeker welkom zijn.”

Ondertussen stapte de organisatie ook af van de huis-aan-huisbezoeken waarbij de bewoners van de Bosmolens persoonlijk hun financiële bijdrage konden leveren. “We hopen dat er veel mensen naar de tent zelf afzakken en zo onze feesten steunen. “