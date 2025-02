“Dit jaar ben ik de enige West-Vlaming”: Jean-Louis Dalle loopt de New York marathon voor Cliniclowns

Elk jaar verzamelt Cliniclowns dertig enthousiastelingen die een sportieve uitdaging koppelen aan het goede doel. Dit jaar is dat de New York marathon. Jean-Louis Dalle, korpschef van PZ Gavers, is de enige West-Vlaming in de klas van 2025. Hij vindt de missie van de organisatie nobel. “Cliniclowns doen kinderen lachen op de moeilijkste momenten.”

Jean-Louis Dalle is een politiekorpschef met een sportief en sociaal doel: op 2 november wil hij ten voordele van Cliniclowns de iconische New York marathon lopen. De sportieve uitdaging maakt deel uit van een groter geheel. Hij doorloopt nu een traject van om en bij een jaar met een aantal gelijkgestemden die allemaal hetzelfde doel dienen, zoveel mogelijk geld inzamelen voor de organisatie en finaal de marathon in The Big Apple uitlopen.

Marathonperiode

“Het idee had ik echt al lang”, vertelt de korpschef van PZ Gavers op zijn kantoor. “Zo’n tien jaar geleden begon er voor mij immers een heel sportieve periode, waarin ik al een aantal marathons liep. Mijn allereerste marathon was in 2010 in Firenze; dat zal ik nooit vergeten. Het is eigenlijk allemaal gestart tijdens een etentje met mijn vriendengroep. Ineens opperde een van mijn vrienden dat hij een marathon zou lopen. Daarop kwam er al snel reactie van iemand anders. Tegen het einde van het diner gingen alle mannen uit mijn vriendengroep de marathon lopen.” (lacht)

En zo geschiedde. Dat de bakermat van de renaissance het decor mocht zijn voor die allereerste marathons bleek een mooi detail. “We maakten er meteen een weekendje van en het werd uiteindelijk onvergetelijk. Het gevoel dat je krijgt wanneer je je eerste marathon uitloopt, is onbeschrijfelijk. Ik was echt voldaan.” Daarna volgden er nog marathons. Met dezelfde vriendengroep liep Jean-Louis uiteindelijk de 42 kilometer en 195 meter in verschillende Europese steden. De marathon-odyssee leidde hem naar Rome, Eindhoven, Venetië, Barcelona en Amsterdam.

“Cliniclowns laten kinderen op de meest moeilijke momenten even lachen”

Het marathonavontuur kwam na die vijf jaar op een iets lager pitje te staan, maar Dalle bleef zeker fit. “De marathons kwamen wat minder op de planning te staan, maar ik ben altijd sportief gebleven. Zelfs op het werk probeer ik sport en een gezonde levensstijl hier zoveel als mogelijk te implementeren: we doen wedstrijden in dienstverband en proberen fruit ter beschikking te stellen. Ik tennis trouwens zelf wekelijks en loop ook nog meerdere keren per week. Ik heb ook nog de Mont Ventoux op gefietst na de marathonperiode.” Het mag duidelijk zijn: Jean-Louis Dalle houdt wel van een uitdaging.

Ambassadeur

Toen hij de aanbieding kreeg om een van de ambassadeurs te worden van Cliniclowns in 2025, aarzelde hij dan ook niet. “Ik had me daarvoor al eens opgegeven en sta volledig achter wat de organisatie doet. We worden als politie immers dagelijks geconfronteerd met jongeren die het moeilijk hebben, met kwetsbare kinderen die nood hebben aan steun, warmte en genegenheid. Op die momenten maakt Cliniclowns voor hen een wezenlijk verschil door hen een moment van positiviteit, humor en geluk te bieden. Ze kunnen kinderen op de meest moeilijke momenten even doen lachen.”

Toch lag het plan ondertussen in de spreekwoordelijke schuif. “Toen ik te horen kreeg dat ik ambassadeur kon worden, liep ik al even geen marathons meer. Maar ik heb niet getwijfeld en wil er nu volledig voor gaan.” Dalle had ondertussen al een eerste contactmoment met de andere ambassadeurs. In totaal gaat het om een groep van zo’n dertig mensen. “Het is leuk om iedereen te leren kennen. De andere deelnemers zijn echt van over heel België. Ik ben trouwens de enige West-Vlaming.”

En nu de kop eraf is, kan de Jean-Louis Dalle volop beginnen te trainen. De succesformule van zijn vorige marathons kent hij natuurlijk nog. “Ik ga in de lunchbreaks kortere afstanden lopen in de Gavers, op een boogscheut van ons bureau. De langere afstanden in mijn trainingsschema kan ik dan ’s avonds doen.” De groep wordt dan ook professioneel begeleid door het team van CliniClowns.

Ironman-burgemeester

Jean-Louis wordt volop gesteund door nog een andere sportieveling uit (Groot-)Harelbeke, burgemeester en Ironman-deelnemer Michaël Vannieuwenhuyze. “Michaël steunt me 200% en dat doet echt deugd. Hij heeft zelf al vele sportieve uitdagingen aangegaan en volbracht. Dit jaar doet hij mee aan de 1.000 km voor Kom Op Tegen Kanker.”

Donaties kunnen overgemaakt worden via https://loopvoorcliniclowns.be/event/marathon-new-york-2025/deelnemer/jean-louis-dalle. Jean-Louis zamelt op z’n minst €2.000 in ten voordele van Cliniclowns.