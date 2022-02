Dit is onze kersverse KW Beebee

De stemmen zijn geteld, onze nieuwe KW Beebee is bekend. Anaïs Demuynck uit Staden mag deze titel een jaar lang dragen en rijft zo een waardebon van 1.000 euro van Supra Bazar en een fotoshoot binnen. “We zullen Anaïs later honderduit vertellen over deze wedstrijd. KW zit voor altijd in ons hart”, glunderen mama Sara Pattijn en papa Gilles Demuynck.

Toen op 19 mei 2021 de kleine Anaïs Demuynck haar eerste kreetjes slaakte in AZ Delta in Roeselare, werd het gezinnetje van mama Sara Pattijn (31) en Gilles Demuynck (32) uit Staden compleet.

Broertjes Lounis (9) en Ties (7) waken als stoere kerels over haar wiegje en Anaïs, die laat zich alle aandacht welgevallen.

Ondertussen is de flinke meid negen maanden jong en het zonnetje in huis, zo valt te horen bij Sara en Gilles, die als hondenverzorgster en vertegenwoordiger bij landbouwmachineproducent Grimme uit Roeselare aan de slag zijn.

Bezoekers mochten pas vertrekken nadat ze een sms’je stuurden

“Als baby was Anaïs ook al een droom”, zeggen ze. “Anaïs was met haar 4,070 kilo en 54centimeter een gezonde baby, nu genieten we van elk moment met haar.”

Dat Anaïs het tot KW Beebee zou schoppen, hadden de trotse ouders nooit durven dromen. “We dachten dat ons netwerk daar net iets te klein voor was”, glimlachen ze.

“We zijn in de wolken met de winst. Al hebben we de verkiezing toch wel een stevig duwtje in de rug gegeven. Iedereen die op bezoek kwam, mocht pas vertrekken nadat ze een sms’je voor Anaïs hadden gestuurd.”

“En we hebben in talloze WhatsApp- en Messengergroepjes een oproep geplaatst. Met resultaat! Dat ze van 1.601 baby’s het meeste stemmen zou halen, dat is toch schitterend?”

Eerbetoon aan oma

De waardebon van 1.000 euro bij Supra Bazar is meer dan welkom. “Anaïs’ kinderkamer moeten we nog verder afwerken. We willen enkele leuke meubeltjes en een tapijtje kopen en de muren verdienen nog een likje verf. Naar de fotoshoot kijken we enorm uit. Met het hele gezin voor de lens, heerlijk.”

Nu is Anaïs uiteraard nog te jong, maar Sara en Gilles zullen alle herinneringen aan haar KW Beebee-overwinning bijhouden. “We zullen er haar binnen enkele jaren honderduit over vertellen. KW zelf zit in elk geval in ons hart. We hopen dat Anaïs nog vaak in jullie krant mag prijken. En alleen maar met goed nieuws.”

In KW Beebee stond Anaïs’ tweede naam Roos mee gepubliceerd. Een bewuste keuze, zo blijkt. “Dat is een eerbetoon aan mijn oma Rosa Soenen, die op 12 februari vorig jaar jammer genoeg overleden is”, zegt Sara.

“Ze keek zó uit naar de geboorte van Anaïs, maar kon haar komst helaas niet meer meemaken. Op deze manier was oma er toch een beetje bij. Ze zou verschrikkelijk trots geweest zijn dat onze spruit KW Beebee gewonnen heeft.”