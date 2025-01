Dit is de nieuwjaarswens van Yves Chanterie uit Waregem: “Gespaard blijven van afscheid nemen van dierbaren”

“In 2024 hebben afscheid moeten nemen van enkele dierbaren, in de eerste plaats de vrouw van mijn broer Kristof, burgemeester van Waregem. Laat ons hopen dat we daar in 2025 gespaard van blijven”, aldus Yves Chanterie (54). “In mei worden we de trotse grootouders van ons eerste kleinkind. Onze dochter Helena moet dan bevallen. Een moment waar we heel erg naar uit kijken. Een klassieker is een goede gezondheid, en we beseffen nu maar al te goed hoe belangrijk dit is.” (ELD)