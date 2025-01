Dit is de nieuwjaarswens van Wim Chielens uit Poperinge: “Geluk in de liefde voor al wie ik liefheb”

“Voor mij was dit het eerste volledig jaar op pensioen, een tijd waarin je op zoek gaat naar zingeving en maatschappelijke betekenis. Mijn wekelijkse muziekpodcast Het Orgeltje van Yesterday zorgde voor wat structuur. Elk moment met mijn gezin en met de kleinkinderen zijn hoogtepunten, maar ook de uitstap naar Auvers-sur-Oise, met enkel mijn vrouw en onze vier kinderen, en de voorstelling die ik maakte voor Toneel Watou Westhoek springen eruit. Voor 2025 wens ik een goeie gezondheid en geluk in de liefde voor al wie ik liefheb. Voor mezelf hoop ik een paar mooie dingen te kunnen schrijven, waaronder een goed toneelstuk om in 2026 bij De Vlaamsche Vrienden in Reningelst te kunnen spelen. Daarnaast wens ik iedereen goeie buren en een warme buurt of wijk waar mensen belangeloos kleine dingen voor elkaar doen. (CB)