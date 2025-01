Dit is de nieuwjaarswens van Pieter Deknudt uit Deerlijk: “Meer dan ooit hebben we nood aan gevers, aan bouwers en liefhebbers”

“De wereld wordt harder en velen kijken in de richting van sociale media als grote boosdoener. Daarom stel ik de volgende #lifehack voor… Je hebt zelf de macht om hier volgend jaar een verschil in te maken. Door net mooie organisaties, projecten, kunstenaars, dromers en doeners te versterken, delen, liken en volgen, kan je zelf vormgeven wat er dagelijks op jouw digitale stroom passeert. Vervoeg ook de @goednieuwsuit… -groep van jouw gemeente op Facebook. Als je als goed voornemen alvast één positief nieuwtje kan delen, dan ben je het internet alweer een betere plek aan het maken. Meer dan ooit hebben we nood aan gevers, aan bouwers en liefhebbers in plaats van pakkers, afbrekers en patsers.” (DRD)