Dit is de nieuwjaarswens van Philippe Soens uit Wielsbeke: “Hoop dat de nieuwe bestuursploeg veel kan realiseren”

“Ik hoop dat de leden van de nieuwe bestuursploeg van Wielsbeke alles kunnen realiseren wat ze voor ogen hebben. Als hoofdtrainer van de judoclub hoop ik op ons elan voort te kunnen gaan. We hebben wel nood aan een grotere zaal. De ideale locatie zou de dansstudio zijn waar we vroeger gevestigd waren. Maar daar moeten we wel iedere keer de matten weghalen. Met vaste matten zou dit echt de ideale plek zijn. Het voorstel zit in de pijplijn bij de gemeente. Nu is ons zaaltje wel gezellig maar te klein voor 85 leden”, aldus Philippe Soens (63) uit Ooigem.

“Ik hoop ook met de zUndagsrijders weer deel te nemen aan de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. Onze inzamelacties zijn onze pannenkoekenverkoop en de zwemmarathon. Dit blijft toch belangrijk”, besluit Philippe, die ook in de sportraad zit. (ELD)