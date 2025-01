Dit is de nieuwjaarswens van Olivier Dezeure uit Mesen: “Ik hoop dat er eindelijk eens wat meer respect komt voor de fietser”

Olivier Dezeure (47) is de papa van Laura, die aan een carrière als wielrenster timmert. Hij begeleidt haar vaak op training. “Ik hoop dat er eindelijk eens wat meer respect komt voor de fietser. Iedereen, zowel automobilist als fietser, kan wel eens fouten maken, maar laten we dit aanvaarden zonder hoogoplopende verbale ruzie. We moeten dringend eens leren de openbare weg te delen.”

Olivier hoopt verder dat het dagtoerisme opnieuw zal boomen. “Er zijn voldoende leuke plaatsen om te bezoeken en achteraf een drankje in de plaatselijke cafés maakt de uitstap zeker geslaagd.” Als ondernemer hoopt Olivier zijn merk Fashion Biking verder uit te bouwen tot een must have voor de wielerliefhebber. (MDN)