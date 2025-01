Dit is de nieuwjaarswens van Mike Sarrazijn uit Nieuwpoort: “Laten we samen bouwen aan een fantastisch nieuw jaar”

“2024 was voor mij en mijn gezin een jaar van grote veranderingen en nieuwe uitdagingen, maar bovenal een ongelooflijk avontuur”, vertelt gewezen vismijndirecteur Mike Sarrazijn. “We namen een gedurfde beslissing door onze job bij de Stad Nieuwpoort achter ons te laten en Vishandel Jens over te nemen. Na de zomer kregen we een unieke kans om uit te breiden met de overname van de naastgelegen Vishandel Gaetane.”

Voor 2025 koestert Mike duidelijke ambities: “Samen met mijn collega-vishandelaars wil ik de Nieuwpoortse visserij nog meer in de schijnwerpers plaatsen. Het is mijn droom om zowel inwoners als bezoekers te laten proeven van het rijke aanbod aan lokale vis, met bijzondere aandacht voor minder bekende vissoorten die onze Noordzee rijk is. Ik hoop dat het nieuwe stadsbestuur blijft investeren in de lokale economie. Een aangepast parkeerbeleid, zoals Shop & Go-zones op strategische locaties, kan niet alleen de handelaars, maar ook de klanten enorm ten goede komen. Bovendien zijn verdere investeringen in de visserijsector en de vismijn cruciaal voor de werkgelegenheid, het toerisme en de economische groei van onze prachtige stad.”

“Mijn wens voor iedereen? Een gezond, gelukkig en succesvol 2025, vol mooie momenten en werkvreugde. Laten we samen bouwen aan een fantastisch nieuw jaar!” (PG)