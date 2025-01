Dit is de nieuwjaarswens van Marc Desmet uit Zwevegem: “Als bruggenbouwers het verschil maken”

“Als filmmaker, Mooimaker én kunstliefhebber kom ik met een scala aan mensen in contact. Op de tentoonstelling Letterkappers in steen trof mij de volgende spreuk: Het leven gooit stenen op je pad. Aan jou om te kiezen of je er een muur of een brug van maakt. Na mijn verhuis naar Zwevegem, kwam ik in een omgeving van leeftijdsgenoten terecht. Als bezige bij probeerde ik mij nuttig te maken door technische problemen op te lossen. Maar… ondanks mijn goede bedoelingen kreeg ik heel wat stenen op mijn pad. Toch hebben ook daar de bruggen met meerdere mensen mij zoveel sterker gemaakt. Mijn wens is dat die sterkte jullie deel is om als fiere West-Vlaamse bruggenbouwers, het verschil te maken.” (GJZ)