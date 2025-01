Dit is de nieuwjaarswens van Lindsay Versavel uit Alveringem: “Hoop dat klanten tevreden mijn winkel buiten gaan”

Lindsay Versavel (33) baat in de Putstraat ‘Lindsay’s supermarkt’ uit. Ze is samen met mama Nadine en medewerker Jennifer het gezicht van de winkel, maar ook haar papa werkt mee in de zaak, zij het achter de schermen. Hij doet de administratie. “Mijn wens voor 2025 is wereldvrede en dat iedereen gezond mag blijven. Ik hoop ook dat mijn dochter verder gelukkig mag opgroeien en het goed zal doen op school. Als zelfstandige hoop ik natuurlijk dat de klanten tevreden mijn winkel buiten gaan. Ik baat nu twaalf jaar deze supermarkt in Alveringem uit en het is mijn droomjob, zeker omdat ik dit met mijn ouders kan doen. Wel plan ik in het nieuwe jaar bewust iets meer tijd voor mijn gezin vrij te maken. Het werk kan soms wel even wachten!” (AB)