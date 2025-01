Dit is de nieuwjaarswens van Koen Dierynck uit Roeselare: “Alles wat verandert, zorgt voor ongemakken maar schept vooral kansen”

Koen Dierynck (56) is directeur van basisschool De Brug en heeft naast zijn persoonlijke wensen voor zijn gezin vooral aandacht voor zijn zestigkoppig team. “In 2025 bestaat De Brug 130 jaar. JONGleren wordt onze slagzin en dat in een tijd dat iedereen iets wil zeggen over onderwijs. Ik hoop dat mijn team kan jongleren met meningen van onderwijsspecialisten, met de diversiteit van onze kinderen, met allerhande opvattingen van eigen teamleden of ouders. Ik wens ze een goede gezondheid toe en persoonlijk geluk maar ook enthousiasme en samenhorigheid want dat maakt de kracht van onze school. Als rasechte Roeselarenaar zie ik onze stad groeien, diverser worden. Alles wat verandert, zorgt voor ongemakken maar schept vooral kansen. We kunnen elkaar in 2025 zoveel brengen.” (BCR/foto SB)