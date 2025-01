Dit is de nieuwjaarswens van Jean-Marie Bonte uit Oostrozebeke: “Ondersteuning voor het vrijwilligerswerk”

Jean-Marie Bonte (73) was burgemeester van 1995 tot 2015. “Ik blijf de actualiteit in mijn gemeente op de voet volgen zonder mij te mengen in de gemeentepolitiek. Ik ben dankbaar dat de bevolking mij zoveel kansen heeft gegeven om met een goede ploeg de gemeente te besturen met ook dank aan de inzet van heel veel vrijwilligers. Het is mijn absolute wens naar het nieuwe jaar toe dat al dat vrijwilligerswerk niet alleen blijft bestaan maar dat het vanuit het beleid de nodige ondersteuning krijgt. Het zijn verenigingen die de mensen bijeenbrengen. Ik hoop ook dat de jeugd meewerkt aan een warm Oostrozebeke waar de mensen elkaar niet voorbij lopen maar op een positieve manier met elkaar gaan samenleven. Ik hoop ook dat Oostrozebeke zelfstandig kan blijven bestaan zonder een fusie te moeten aangaan die het zelf niet wil.”(CLY)