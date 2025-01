Dit is de nieuwjaarswens van Hans Cools uit Lichtervelde: “Minder kritisch zijn en alles van een afstand bekijken”

Het was een druk jaar voor Hans Cools (36), zowel privé als op professioneel gebied. “Een druk, maar tof jaar”, zegt Hans. “Met de geboorte van onze tweeling, en mijn tournee. In 2024 heb ik ongeveer 150 keer opgetreden. 2025 wordt het jaar van de try-outs, om dan begin 2026 met een nieuwe zaalshow te komen. Ik ben niet langer de nieuwe onbekende, en de verwachtingen van het publiek zullen hoger liggen. Mijn persoonlijk verhaal in 2024 staat in schril contrast met de ellende in de wereld. De boodschap voor het nieuwe jaar is dat we met zijn allen minder kritisch moeten zijn, meer rationaliseren en het van een afstand bekijken. Niet zoveel over pietluttigheden zagen, en ons wat minder als centrum van de wereld zien.” (JW)