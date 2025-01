Dit is de nieuwjaarswens van Charles Bayart uit Zonnebeke: “Einde aan de vele conflicten op de wereld”

Charles Bayart (63) is voorzitter van het Heksencomité in Beselare en van de Zonnebeekse Heemvrienden. “Ik wens dat we zo vlug mogelijk een nieuwe regering krijgen en ik hoop dat er in 2025 een einde komt aan de vele conflicten op de wereld en dat er meer vrede komt. 2024 sloten we bij het Heksencomité droevig af, want we verloren met Roger Cardoen en Oswald Maes twee leden van de Orde van Sefa en iconen van onze heksenstoet. Het is mijn grote wens dat het op 27 juli mooi weer is, want dan trekt onze tweejaarlijkse stoet weer door het dorp. Voor onze heemkring wens ik veel interesse voor onze activiteiten waarbij we dit jaar de 80ste verjaardag van het einde van WO II in de kijker stellen. En voor elke vereniging wens ik veel vrijwilligers, vooral jongeren.” (NVZ)