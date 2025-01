Dit is de nieuwjaarswens van Bavo Van Houcke uit Maldegem: “Ik wens iedereen een heel goede gezondheid”

Als penningmeester van middenstandsvereniging Shoppen@Maldegem (S©M) en als medezaakvoerder van Bloemen Els heeft Bavo Van Houcke er een drukke decembermaand op zitten.

“We kunnen terugblikken op een geslaagde eindejaarsactie en zijn klaar om er ook in 2025 weer voor te gaan”, zegt Bavo, die in zijn nieuwjaarswensen aan de lezers van KW vooral veel belang hecht aan het aspect gezondheid. “Alles staat en valt met een goede gezondheid. Wie gezond is, kan werken, zijn hobby’s beoefenen, allerlei dingen organiseren en samen met vrienden en familie genieten van zijn vrije tijd. Ik wens iedereen dus een heel goede gezondheid”, besluit Bavo, die op donderdag 9 januari in ’t Pleintje in Donk samen met het S©M-team om 19 uur de trekking van de Maldegemse eindejaarsactie organiseert. (MIWI)