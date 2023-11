Dit is al 30 jaar de meest discrete club van het hele land: ‘Topwestvlamingen’ vieren bijzondere verjaardag

Heb jij ooit al van ‘Topwestvlamingen’ gehoord? Deze club wordt de meest invloedrijke van het land genoemd, maar niemand weet precies wie allemaal lid is. Vandaag vieren ze hun dertigste verjaardag in het casino van Knokke en daarom geeft hun voorzitter een zeldzaam interview. “We blijven graag discreet over wie ons een warm hart toedraagt.”

De kiem voor ‘Topwestvlamingen’ is begin jaren ‘90 gelegd in het Brusselse Hilton nu The Hotel. “Oostendenaar Fernand David stond daar toen aan het roer”, legt voorzitter Dominique Blommaert (60) uit.

“Hij merkte dat er elke dag opnieuw vooral West-Vlamingen over de vloer kwamen om bij een ontbijt een eerste meeting te beleggen. En zo kreeg hij het idee om provinciegenoten die in Brussel topfuncties bekleden samen te brengen.” Dertig jaar later is die club een vaste waarde onder invloedrijke West-Vlamingen. Een viertal keer per jaar komen ze in een losse sfeer samen.

“De voorwaarden om lid te worden, zijn nog altijd dezelfde als in 1993: in West-Vlaanderen geboren zijn, ons dialect begrijpen én praten en een maatschappelijk relevante functie bekleden” – voorzitter Dominique Blommaert

Dominique Blommaert zelf is een in Gent wonende Dammenaar, die werkt als topadvocaat in Brussel. Sinds zeven jaar is hij voorzitter van Topwestvlamingen. “Samen met Veurnenaar Wilfried Delanghe (toen commercieel directeur bij Coca-Cola, red.), Freddy Neyts, de Oostendse bankier Honoré Petillon en de Brugse sterrenchef Freddy Vandecasserie legde Fernand David de fundamenten van Topwestvlamingen.”

“De voorwaarden om lid te worden zijn vandaag nog altijd dezelfde: je moet in West-Vlaanderen geboren zijn, ons dialect begrijpen én praten en een maatschappelijk relevante functie bekleden.”

Verbondenheid

Tijdens de beginjaren waren onder andere voormalig eerste minister Jean-Luc Dehaene, Will Tura, Rik De Nolf en John Cordier trots lid. “Net als Geert Sustronck, de Harelbeekse advocaat die bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond flink wat stenen heeft verlegd, Luc Rammant van het casino in Middelkerke en Bavikhovenaar Ivan Sabbe, voormalig politicus en de man die Lidl in België op de kaart heeft gezet.”

Ook Will Tura (midden) was jarenlang een trouw lid van Topwestvlamuingen. © GF

Het doel van de exclusieve vereniging: West-Vlamingen uit verschillende beroepsgroepen en sectoren bij elkaar brengen en de West-Vlaamse verbondenheid versterken. “Brussel blijft nog altijd onze uitvalsbasis, maar we beperken ons niet langer tot provinciegenoten die er werken en al dan niet wonen. Onze gemeenschappelijke deler zijn onze roots en mentaliteit: osan deure doen. Dat is zowat onze baseline. Let er maar eens op: niet toevallig worden heel wat topfuncties in het bedrijfs- en publieke leven door West-Vlamingen ingevuld.”

‘Eigen kweek’

Topwestvlamingen blaast vier keer per jaar verzamelen en houdt daarbij een perfect evenwicht tussen onze hoofdstad en de moederprovincie. “Onze kerstlunch vindt nog altijd plaats in The Hotel, de plek waar onze vereniging geboren is, en ook onze herfstmeeting organiseren we in het Brusselse.”

“Wat ons verbindt? Onze roots en onze mentaliteit” – voorzitter Dominique Blommaert

“In de lente plannen we altijd een bedrijfsbezoek in West-Vlaanderen en in de zomer staat er meestal een golfactiviteit op het programma. Tijdens die momenten interviewen we regelmatig West-Vlamingen die hoge ogen gooien. Zo was de cast van Eigen kweek al te gast, net als Wendy Van Wanten en Stoffel Vandoorne. Elke activiteit sluiten we af met een van de legendarische kluchten van Ivan Sabbe.”

sterrenchef en mediagezicht Piet Huysentruyt (rechts) is eveneens lid van Topwestvlamingen. © GF

Elke samenkomst lokt tussen de 120 en 150 mensen, waaronder een pak ronkende namen. “Bart Tommelein is lid en quasi altijd aanwezig, net als Patrick Lefevere en Piet Huysentruyt, om er maar enkele te noemen. Tegelijk blijven we erg discreet over wie ons een warm hart toedraagt. In het zakenmagazine Trends werden we ooit omschreven als de meest invloedrijke club van het land, waarvan niemand precies weet wie er lid van is.”

Klaar voor toekomst

Drie decennia na de start bruist Topwestvlamingen meer dan ooit. “Ons bestuurscomité kreeg recent een stevige verjongingskuur. Jeroen Depraetere, zoon van VTM-oprichter Guido en eveneens in de mediawereld actief, Nathalie Moerman van BNP Paribas Fortis en Julie Lietaer van European Spinning Group hebben onze gelederen versterkt. We zijn klaar voor de komende dertig jaar.” Kris Sierens en Karel Cambien vervolledigen het comité.

“Let er maar eens op: niet toevallig worden heel wat topfuncties in het bedrijfs- en publieke leven door West-Vlamingen ingevuld” – voorzitter Dominique Blommaert

Vanavond wordt de verjaardag met de nodige luister gevierd tijdens een galabal in het casino van Knokke. “Ons eerste ooit”, glundert Dominique. “En met zo’n 250 aanwezigen meteen een schot in de roos. Onze leden zorgen voor het culinaire gedeelte: Geert Van Hecke zorgt samen met Privé Diner voor een topdiner, we serveren met Omer, Ypra en Sportzot op en top West-Vlaamse bieren en we schenken de uitstekende wijnen van actieve leden zoals Château La Marzelle van de familie Sioen en Château La Haye van pharma-ondernemer Chris Cardon.”

En zullen er ooit niet-West-Vlamingen lid kunnen worden? “Neen”, reageert Dominique categoriek. “Ooit hebben we zelfs de topman van bouwmateriaalhandelaar Lecot moeten weigeren. Een West-Vlaming in het hart, maar helaas geboren in Ronse…”