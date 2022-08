Discussie over concessie watersportclub Oosteroever

De gemeenteraad keurde het ontwerp, bestek en toewijzingscriteria voor een watersportclub op de Oosteroever goed. Volgens de oppositie is er veel onduidelijk.

Oostende wil dat er op de Halve Maandijk een nieuwe watersportclub en reca-zaak komt. Oostende kreeg groen licht van de overheid, er wordt een concessie uitgeschreven voor 27 jaar en kandidaten kunnen zich melden. Er waren vele jaren geleden ook al plannen en de stad stelde zich zelfs garant voor een lening, maar concreet werd het dossier nooit.

Volgens John Crombez (Vooruit) zijn er bij de nieuwe concessie nog veel onduidelijkheden : “Geen enkele Oostendse club kan aan de criteria voldoen. In het dossier staat dat de horeca club-gebonden moet zijn. Er is ook geen keuze voor catamarans, zoals de huidige club al 35 jaar doet. Ook over de topsportplaats is er onduidelijkheid. Ik vrees dat de concessie op maat geschreven is van sommigen. We hebben geen goede ervaringen met een eerder concessiedossier van de tennisclub.”

Uit de lucht gegrepen insinuaties

Schepen Björn Anseeuw (N-VA) : “Het zijn uit de lucht gegrepen insinuaties die kant noch wal raken. Het uitgangspunt is een duurzaam en kwaliteitsvolle concessie die ook toegankelijk zal zijn voor niet-leden. Er worden helemaal geen Oostendse clubs uitgesloten. Het is niet omdat de activiteiten clubgebonden zijn dat enkel leden toegang hebben. De beste manier om Oostendse clubs uit te sluiten zou zijn om enkel catamarans toe te laten. Maar dat doen we niet. Oostendse clubs kunnen deelnemen aan de concessie, maar niet elke club want er zijn grote investeringen nodig. Het mag geen elitaire club worden met ‘members only’, maar een grote democratische club met een brede werking die de brede bevolking aanspreekt.”

Over de concessie zal de stad transparant moeten blijven als ze wil dat de vragen en insinuaties ophouden. De punten over de nieuwe concessie werden goedgekeurd met 24 stemmen voor, negen stemmen tegen en vijf onthoudingen. Wordt zeker vervolgd.