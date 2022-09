Discriminatie blijft groot probleem op Kortrijkse huurwoningmarkt

De discriminatie op de Kortrijkse huurmarkt is de afgelopen drie jaar lichtjes gestegen. Wie in 2022 onder een Marokkaanse naam op zoek gaat naar een huurwoning in het Kortrijkse, is in 27% van de gevallen niet welkom voor een plaatsbezoek. Een stijging in vergelijking met 2019. Dat blijkt uit een nieuw praktijkonderzoek van de Vrije Universiteit Brussel, op vraag van Stad Kortrijk. Vooral op de private huurmarkt lijkt discriminatie een diepgeworteld probleem. Daar mogen slechts 33% van de mensen onder een Marokkaanse naam langsgaan voor een plaatsbezoek.

De graad van etnische discriminatie is in Kortrijk de afgelopen drie jaar toegenomen. In 2019 liet de Stad Kortrijk al een gelijkaardige studie uitvoeren, toen ook in samenwerking met de VUB. Toen waren kandidaat-huurders onder een Marokkaanse naam bij vastgoedmakelaars in 23% van de gevallen niet welkom voor een plaatsbezoek. Er is een verschil met particuliere verhuurders. Daar bedraagt de discriminatie 27 procent.

In beide sub-onderzoeken is de discriminatiegraad verder gestegen. Bij vastgoedmakelaars zijn kandidaat-huurders in 2022 onder een Marokkaanse naam in 24% van de gevallen niet welkom. Op de private huurmarkt, waar geen makelaar aan te pas komt, is dat in liefst 67% van de aanvragen het geval. Een forse stijging in vergelijking met 2019. “Thomas” of “Nathalie” zou in Kortrijk nog steeds meer kans hebben op een huurwoning dan “Abdel” of “Imane”.

De cijfers volgen uit een reeks aan praktijktests, uitgevoerd door de Vrije Universiteit Brussel in opdracht van Stad Kortrijk. Twee kandidaten contacteren een makelaar of particuliere verhuurder naar aanleiding van een advertentie via Immoweb. Ze vragen in correct Nederlands of ze de huurwoning kunnen bezichtigen. Nadien wordt gekeken wie wordt uitgenodigd voor een plaatsbezoek. Het enige verschil bij de toetsing rond etnische achtergrond: een Belgische of Marokkaanse naam. En die naam heeft grote gevolgen, zo blijkt. “Praktijktesten zijn een betrouwbare en objectieve methode om discriminerend gedrag te meten. Want veel discriminatie blijft onder de radar als je enkel op klachten van slachtoffers vertrouwt,” aldus Pieter-Paul Verhaeghe, professor aan de Vrije Universiteit Brussel.

Positieve resultaten op vlak van seksualiteit

Naast etnische discriminatie, werd ook de discriminatie op vlak van seksualiteit onderzocht. Daar vielen wel bemoedigende cijfers te rapen: bij homoseksuele koppels werd geen discriminatie vastgelegd. Al rijst natuurlijk wel de vraag, hoe je die homoseksualiteit nu kan afleiden uit een bericht aan een makelaar of verhuurder. In totaal werden er tussen 1 maart en 30 april van dit jaar 398 testen afgenomen. Er werden 203 testen afgenomen op basis van etniciteit en 195 testen op basis van seksuele geaardheid. 76% van de testen gebeurde bij makelaars, de andere 24% bij private verhuurders.

Het onderzoek kwam er op de uitdrukkelijke vraag van Stad Kortrijk. De stad merkte dat discriminatie nog al te vaak een probleem was in de centrumsteden en kreeg ook vaak persoonlijke krachten binnen. Het onderzoek toont nu aan, dat er nog serieus wat werk op de plank ligt.

Actieplan

Stad Kortrijk steekt meteen de handen uit de mouwen en presenteert een actieplan om de problematiek te tackelen. Zo voorziet de stad een vorming voor immomakelaars en student-makelaars in samenwerking met de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB) en hogescholen. Het huurgarantiefonds, dat minder kapitaalkrachtige gezinnen moet helpen in de zoektocht naar een woning, wordt verder versterkt. Er komt ook nog een nieuwe ronde aan praktijktests. Dit keer zullen die zich ook meer op kantoorniveau situeren om de rotte appels beter aan te kunnen pakken.

Ook in 2019 beloofde schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene beterschap, al is die er duidelijk niet gekomen. Vooral in de private huurmarkt is de problematiek verder toegenomen, al lijkt het net daar te zijn dat bovenstaande acties tekortschieten.