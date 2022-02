Discotheek Club 54 is klaar voor heropening: “Mensen content maken doen we nog steeds liefst van al”

Net als heel wat andere discotheken opent ook Club 54 terug de deuren na een lange noodgedwongen sluiting. Uitbaters Kurt Saey en Angelo Bellaert staan te popelen om opnieuw mensen in hun zaal te zien feesten. “We merken dat de knaldrang groot is”, klinkt het.

Er wordt volop nog volop gewerkt in de zaal van Club 54 wanneer beide zaakvoerders ons ontvangen. “De wet van Murphy, de koelinstallatie van onze tapkraan begaf het net. Die wordt straks al herstelt want we verwachten zaterdag heel veel volk”, vertelt Kurt Saey, die de zaak in 1990 startte. “De knaldrang is groot en ook wij hebben er enorm veel zin in. Het is leuk om eens een week thuis te zitten, maar nu duurde de sluiting opnieuw te lang”, gaat Angelo Bellaert verder. Hij stapte in 2020 mee in de zaak en combineert de discotheek nu samen met zijn restaurant-feestzaal ‘t Zwarte veld net naast Club 54.

Geen gemakkelijke tijd

Volgens het duo viel de sluiting deze keer extra zwaar, zeker omdat men aanvankelijk dacht dat het opnieuw maximaal drie weken zou duren. “Onze brouwer komt altijd op vrijdag langs en enkele uren nadat hij onze koelkasten kwam volladen, kondigde men de sluiting aan. Dat was opnieuw een ferme domper. Die keer daarvoor kochten we 1.500 zelftests aan om iedereen te testen bij binnenkomst. Daarvan hebben we er nog steeds 600 staan maar dat is nu niet meer nodig”, vertelt Bellaert. “Om nog maar te zwijgen van het extra personeel dat we moesten inschakelen. Ook nu stellen we drie mensen aan om de CST-controle uit te voeren. Het is geen gemakkelijke tijd om een zaak te hebben”, weet Saey. “De regels blijven ook ambigu. Ons personeel moet een mondmasker dragen terwijl rond hen duizend mensen mogen staan dansen zonder mondmasker. Het kan hier soms veertig graden worden, dus dat is geen sinecure.”

Maar hoe dan ook blijft het duo gemotiveerd om hun klanten opnieuw een onvergetelijke avond te bezorgen. De hele zaal werd tijdens de vorige lockdown verbouwd en beveiligd met brandwerende plafonds en vloeren. Er werd bijgebouwd en de toiletten werden helemaal vernieuwd, de sluiting werd dus goed gebruikt voor een grondige opfrissing. Nu mogen mensen er terug van genieten”, vertelt Saey. “Dat is nog steeds wat we het liefste doen. Mensen content maken en sfeer brengen, daar doen we het voor. Uiteindelijk werk je voor jezelf, maar je doet dat liefst van al door anderen te laten amuseren”, gaat Bellaert verder.

Democratische prijzen

Club 54 blijft ook trouw aan het concept een discotheek voor iedereen te zijn. Zo zijn de prijzen voor drank er erg democratisch en wordt muziek voor een divers publiek gedraaid. “Wij blijven een van de goedkoopste discotheken van het land. Zowel bier als sterke drank kan je hier voor lage prijzen kopen. Wij vragen onze DJ’s ook altijd om heel breed te draaien. Enerzijds wordt er gedanst op schlagers en meat love, maar verder wordt er ook actuele muziek gedraaid. Aan de hand van de muziek kan je al heel wat sfeer creëren. Tenslotte gaan we ook geregeld rond met hapjes. Mensen vragen zich dan altijd af of ze daarvoor moeten betalen en schrikken zich een hoedje als ze horen dat dat niet het geval is”, lacht Saey. “Hier gaat het om het totaalplaatje. De mensen zorgen zelf voor sfeer, maar we helpen graag een handje en kijken er enorm naar uit om dat opnieuw te doen”, besluit Bellaert.

Morgen is Club 54 geopend vanaf 22.30 uur. Om binnen te kunnen moet je een CST-pass kunnen voorleggen.