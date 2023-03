Dirk Vandekerkhove neemt afscheid van Ter Groenen Boomgaard: “Alles stond altijd in het teken van de cliënten”

In het gemeentelijk dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard werd Dirk Vandekerkhove (63) met een hartelijke afscheidsreceptie uitgezwaaid. Dirk gaat met pensioen na 37 jaar dienst bij het OCMW van Kuurne.

Hij begon als maatschappelijk werker bij de sociale dienst en sinds 2015 werkte hij aan de uitbouw van het dienstencentrum. Hij heeft tal van activiteiten op poten gezet en een hele dienstverlening uitgebouwd als vormingswerker en coördinator van Ter Groenen Boomgaard. Rond het dienstencentrum staan 64 sociale woningen met vooral senioren, maar het werkingsgebied van Dirk was veel groter: het omvatte ca. 750 huizen met ruim 1.800 inwoners. Ter Groenen Boomgaard zet in op een zeer divers aanbod voor ouderen en heeft ook een aanbod thuiszorg.

“We bieden verschillende activiteiten aan, zoals bloemschikken, naaien, darts, gezelschapsspelen, workshops, Engelse les, computerles, lezingen, wandelingen en namiddagen georganiseerd door de ouderenraad”, vertelt Dirk. “Elke middag worden hier ook, aan een democratische prijs, middagmalen geserveerd. Hoe meer senioren de weg vinden naar het dienstencentrum, hoe beter.”

“Dirk verzorgde maandelijks een nieuwsbrief die bij alle inwoners ouder dan 60 aan huis wordt bedeeld. Daarin worden alle activiteiten voor de komende maand vermeld en staat ook het menu van de dagelijkse keuken. Dirk schreef er telkens een positief voorwoord in. Dirk was altijd zeer loyaal en volgde zijn eigen sterke visie op vlak van vorming en sociale werking”, vertellen Steven Vandenbroucke, directeur Leven en Welzijn en Lieve De Cock, hoofd personeelsdienst. “Alles stond bij hem altijd in het teken van de cliënten en de bezoekers. Daar was Dirk heel sterk in.”

Sarah is opvolgster

Vanaf 1 maart zal Sarah Claeys aan het roer staan van het dienstencentrum. Sarah werkt er al 15 jaar als thuiszorgcoördinator en kent het dienstencentrum door en door. Zij zal met een frisse kijk verder werken aan de uitbouw van het centrum.

Op de vraag wat hem het meest zal bijblijven van zijn jarenlange tijd in het centrum, antwoordt Dirk: “Het warme afscheid van vandaag! Ik ben er echt diep door geraakt en ik wil iedereen van harte bedanken voor de fijne jaren.” Dirk wil nu genieten van meer vrije tijd, “Ik heb drie dochters en drie kleinkinderen. Een dochter woont Limburg, vanaf nu zal ik daar vaker naar toe kunnen. Ik wil ook graag wat reizen en ik verheug me erop dat ik meer tijd zal hebben om in de tuin te werken en naar muziek te luisteren. Maar ik zal vooral genieten van de tijd met mijn kleinkinderen.”

(ADM)