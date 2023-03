Dirk van brouwerij Klondiker uit Meulebeke behaalt goud en zilver op internationale beurs in Lyon

Dirk Cnockaert van de ambachtelijke brouwerij Klondiker uit Meulebeke is een gelukkig man. Hij nam op 24 en 25 maart deel aan de Compétition Internationale de vins, de bières, de liqueurs et de fromages in Lyon. Een prestigieuze competitie die deelnemers trok uit 48 landen, en in totaal 10.275 monsters ter degustatie voorlegde aan meer dan 1.200 juryleden.

Dirk Cnockaert: “Ik liep reeds enige tijd rond met het idee me eens te meten op een grote competitie met andere collega-brouwers. Lyon leek me, als meest gastronomische stad van Frankrijk, hiervoor de gepaste springplank. Ik stuurde drie bieren in: Timber 8° alc., een blonde trippel die ik ontwikkelde in het voorjaar 2022. Vervolgens mikte ik op Porlu 9° alc., een bruine quadruppel die het levenslicht zag in 2015 en sindsdien onveranderd is gebleven. Als derde bier koos ik voor Dust, 5,5° alc., ontwikkeld in 2015 en met enorm veel smaak.”

“Timber behaalde goud, Porlu en Dust behaalden zilver. Een onverhoopt succes. Ondertussen telt ons assortiment 21 bieren uit diverse stijlen. Na de zomer gaan we experimenteren met barel aged bieren die dan zouden klaar zijn tegen de feestdagen.”