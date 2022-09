Dirk Rosiers (55) uit Roeselare kreeg twee jaar geleden een brief in handen van Buckingham Palace

In 2020 organiseerde Dirk Rosiers, reisagent bij Springbok Travel Roeselare, een belevingsdag met als thema ‘Het leven van een soldaat in de frontlinie van de Eerste Wereldoorlog’. Deze speciale gebeurtenis kwam zelfs tot bij de oren van wijlen koningin Elisabeth en haar zoon prins William. Dirk blikt terug op de gebeurtenisvolle dag en op het moment wanneer hij de koninklijke brief in handen kreeg.

Dirk Rosiers was twee jaar geleden voorzitter van Rotary Mercurius Roeselare, een serviceclub met als doel fondsen bijeen halen om sociale projecten te steunen in zowel binnen- en buitenland. Elke voorzitter vult zijn jaar in met een bepaald thema, in 2020 was dat WOI. “De bedoeling van de dag was om na te bootsen hoe een soldaat de Eerste Wereldoorlog beleefde. En dat is ons redelijk goed gelukt, natuurlijk voelden de deelnemers maar een fractie van hoe het echt moest geweest zijn in die gruwelijke oorlog”, zegt Dirk.

De dag ging van start in Zonnebeke, waar de oorlog werd verklaard. “In de voormiddag bezochten we enkele historische plaatsen waaronder de Frezenberg en Hill 62, waar de ambassadeur van Canada en Europarlementariër Tom Vandenkendelaere een speech hielden. Na de middag trokken we naar het kasteelhof in Ieper waar er met behulp van acteurs en special effects enkele emoties van soldaten werden vertoond. De soldaten werden bijvoorbeeld geconfronteerd met de dood, met verdriet, met schrijven naar de familie”, vertelt Dirk. De troepen bestonden uit een mengeling van Franse, Britse en Belgische soldaten. De dag werd afgesloten met een groot vredesfeest in een Ieperse hoeve.

Koninklijke brieven

Zes maanden voor de belevingsdag krijgt Dirk Rosiers zoals iedere ochtend bezoek van de postbode, maar deze keer had die wel een zeer merkwaardige brief bij. “De postbode zei tegen mij dat hij iets vasthad dat hij nog nooit gezien had. Het ging om een brief met een stempel van het Britse koningshuis. Ik was net zoals de postbode ook wat van mijn melk.”

Over de inhoud van de brief mag Dirk niet veel kwijt omdat het protocol omtrent de privacy zeer strikt is van Buckingham Palace. “Op de enveloppe stond er al op dat de inhoud confidentieel was en in de brief zelf stond ook nog eens dat de informatie enkel en alleen naar mij gericht was. Het kwam erop neer dat ze zeer veel respect had voor het eerbetoon aan de Britse soldaten en dat ze het mooi vond dat de herinnering aan de oorlog hier nog zo leeft. Ik wil nog benadrukken dat het vooral zeer attent was van haar dat ze mij heeft aangeschreven”, vertelt Dirk. In navolging van de belevingsdag kreeg Dirk ook nog een brief van het Belgische koningshuis toegestuurd. Koning Filip toonde ook veel respect voor wat Dirk op poten had gezet.