Dirk Laleman uit Ichtegem verkozen in Algemene Vergadering CM: “We mogen de band met de basis niet verliezen”

Raadslid Dirk Laleman (64) werd onlangs verkozen als vrijwilliger binnen de algemene vergadering van CM Vlaanderen. Er hadden zich zes kandidaten aangeboden en via Facebook had hij vooraf sympathisanten en medestanders opgeroepen om hem het vertrouwen te geven.

Met tweeën zijn ze nu om de belangen van CM van Ichtegem, Torhout, Kortemark, Gistel, Oudenburg en Koekelare, de gemeenten van de eerstelijnszone, in de algemene vergadering te verdedigen. Het is voor Dirk Laleman een verderzetting van zijn loopbaan binnen de CM, die ruim 35 jaar geleden eerder toevallig begon.

“In heb mij destijds inderdaad op vraag van een bestuurslid – de persoon is nu al lang overleden – geëngageerd voor de lokale CM-afdeling”, vertelt Dirk Laleman, die getrouwd is met Mia Vanacker en in de Permekelaan woont.

“Later kwam de toenmalige verbondssecretaris van het CM-verbond Veurne-Oostende mij vragen om mij kandidaat te stellen voor de vrijwilligersfunctie van verbondsvoorzitter. Dit is nu 33 jaar geleden. In al die jaren heeft CM een hele evolutie doorgemaakt, naar het beeld van de aandachtspunten voor de maatschappij.”

“De opeenvolgende hervormingen en schaalvergroting binnen CM houden het risico in dat de afstand tussen de leden en het bestuur te groot wordt. Dat is dus alvast een belangrijk aandachtspunt voor mezelf. We mogen niettegenstaande de schaalvergroting de band met de basis – de zieke en hulpbehoevende mensen – niet uit het oog verliezen.”

Zware periode

“Ik ben gelukkig met mijn verkiezing die komt na een bijzonder zware periode. Vorig jaar in januari werd ik met een bacteriële hersenvliesontsteking als gevolg van een listeriabesmetting in het ziekenhuis opgenomen. Ik lag zes weken op intensieve, moest vijf keer geopereerd worden. Ze hielden mij in een subcoma om de druk op mijn hersenen onder controle te houden. Daarna volgde nog een lange revalidatie.”

“Achteraf bekeken mag ik blij zijn dat ik het er zo goed vanaf gebracht heb. Ik ben er evenwel niet helemaal ongeschonden uit gekomen, want ik heb mijn loopbaan als schooldirecteur vroegtijdig moeten stopzetten. Ik probeerde nog wel, maar het ging echt niet meer.”

“Ik prijs mij nu gelukkig dat ik nog leef en dat ik CM heb, zodat ik mij op dit vlak nog nuttig kan maken door mijn ervaring en engagement voor CM. Ik besef maar al te goed wat ziek zijn met een mens doet en wat een goed uitgebouwd ziekenfonds, dat CM wel is, voor zieke mensen kan betekenen. Hiervoor wil ik mij de komende zes jaar inzetten.”