Dirk en Marie Rose ruilen Meulebeke voor Middelkerke

Middelkerke is in trek en jaar na jaar blijft het aantal inwoners in de gemeente stijgen. Zo maken we kennis met Dirk en Marie Rose, die Meulebeke vaarwel zegden om hier hun intrek te nemen.

Op 1 januari 2022 telde Middelkerke 19.719 inwoners en dat zijn er al weer een pak meer dan in 2021, waar 19.671 inwoners werden opgetekend. Nog een jaar eerder waren er dat 19.568, als we terugblikken op 2014 waren er 19.174 inwoners. Het bruisend karakter van de gemeente zal er wel voor iets tussen zitten. Dat wordt bevestigd door nieuwe inwoners Dirk en Marie Rose.

Dirk Crop (64) en zijn echtgenote Marie Rose Mervillie (69) wonen sedert halfweg december in De Warande in Middelkerke. Ze ruilden hun vroegere woonplaats Meulebeke voor een gloednieuwe stek aan zee.

“Het stond in de sterren geschreven dat we ooit nog aan zee zouden komen wonen, maar dat het Middelkerke zou worden, wisten we jaren geleden nog niet. We houden beide van de gezonde lucht, van veel wandelen en fietsen en eropuit trekken. Eerlijk, we hadden eerst aan Spanje gedacht omdat het er bijna altijd mooi weer is. Dat of Knokke omdat mijn vader daar verbleef, maar het is Middelkerke geworden en we hebben het ons nog geen moment beklaagd.”

Niets moet, alles mag

“We zijn echte muziekliefhebbers en wonen graag optredens bij van Vlaamse artiesten. Het is op die manier dat we Middelkerke hebben leren kennen. We trokken vaak naar De Stille Meers naar een optreden en naar Ter Duinen indertijd. Nu komen we naar Het Anker en daar kwamen we vaak dezelfde mensen tegen. We hebben een heuse vriendenkring opgebouwd. We leerden niet alleen de mensen, maar ook de gemeente zelf beter kennen. Het leek ons een goede keuze om hier te komen wonen”, vertelt Dirk Crop.

Het koppel is nog volop bezig met het ontdekken van de gemeente en wil dat rustig aan doen. “We kennen al veel mooie plekjes in Middelkerke, maar de gemeente heeft nog zoveel te bieden. We zullen hiervoor de nodige tijd nemen, want ons motto is ‘Niets moet, alles mag’ geworden en we willen hier nog echt genieten van het leven”, besluit Dirk.

(PBM)