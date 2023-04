Dirk Devos neemt afscheid van brandweer Harelbeke

Kapitein Dirk Devos neemt als postoverste op 30 april afscheid van Brandweerpost Harelbeke Hulpverleningszone Fluvia. Hij was er commandant sinds 1 november 2014. Dirk is ruim 30 jaar brandweerman. Op 30 april wordt ook het bevel van Kapitein Dirk Devos overgedragen aan Luitenant Andy Deprez die hem opvolgt.

Je kwam in functie als postoverste net voor de fusie van Hulpverleningszone Fluvia. Hoe verliep dat?

“Dat liep niet van een leien dakje. Een nieuwe zone met een nieuw statuut en een nieuwe organisatie is niet zo evident. Het was een beetje zoeken. Wij hadden hier een zeer volwaardige post met 65 vrijwilligers en een werkbare post die alles zelf had: infrastructuur, volwaardig materiaal, manschappen, jeugd. Jammer genoeg verliep de communicatie niet altijd vlot.”

“Er was redelijk veel onrust in onze post wat er zou gebeuren. Toen bijvoorbeeld onze hoogtewerker defect was moesten we die van Kuurne lenen maar daar waren we niet mee akkoord: wij willen werken met eigen volwaardig materiaal. Dankzij onze zoneraad en plaatselijke commissie van de stad kregen we een nieuwe. Met zonecommandant Majoor Olivier Dorme is het verloop in goede banen gekomen. Ik ben blij dat de rust teruggekeerd is.”

Wat is/was belangrijk voor jou binnen de brandweer?

“Structuur, de nodige discipline, goed materiaal, vriendschap, een gemeenschap. Ik ben blij met dit korps. We praten met elkaar en het korps hangt goed aan elkaar. Als je iemand gered hebt, iemand die het haalt, kan je je blijdschap tonen aan anderen. Als er slecht nieuws is kan je op de gemeenschap terugvallen en met hen praten en zo helpen verwerken en emoties kanaliseren, steun bieden: iets kunnen ventileren is niet altijd gemakkelijk.”

“Wat ook belangrijk is, is dat we bijna alle specialiteiten in huis hebben, van ambulanciers tot mensen die met gevaarlijke stoffen kunnen omgaan. Het zijn allemaal erg goed gemotiveerde mensen die veel potentieel hebben. Ik kon iedereen een taak geven waar ze goed in waren en delegeren omdat het vertrouwen er was van een zeer gemotiveerd team.”

Je twee zonen Tom en Bram zijn ook bij de Brandweerpost Harelbeke.

“Onze Bram is even gedreven als ik en is onlangs sergeant geworden. Hij wilde al van zijn veertiende brandweerman worden (lacht). Onze Tom is nu gestart met een opleiding. Ze hebben alle twee de passie en de roeping. Dat maakte me als papa gelukkig.”

Wat wil je meegeven aan je opvolger Andy Deprez?

“Andy doet al veel voor de zone en de continuïteit is er. Ik hoop dat hij de goede banden zoals we die nu kennen met de raadscommissie van de stad, de zoneraad en met burgemeester Top, blijft onderhouden. Ook dat hij het reilen en zeilen van onze post verder kan blijven bespreken en opvolgen. Maar … (lacht), ik weet nu al dat dit geen enkel probleem zal zijn. Ik heb daar alle vertrouwen in.”